За пять месяцев легализован труд почти 8 тыс. жителей Донецкой области

Неофициальная заработная плата – это груз современности, который, прежде всего, ложится на плече наемного работника. Так, получая заработную плату "в конверте", рабочий оказывается абсолютно незащищенным перед работодателем. Устная договоренность о размере денежного вознаграждения не закрепленная юридически, а следовательно работодатель сам вправе решать, сколько и когда платить за полученную услугу или выполненную работу. Соответственно, наемный рабочий не имеет никаких гарантий и доказательств в подтверждении реального размера заработной платы и стажа работы.
Именно поэтому, заботясь о будущем граждан, их социальная защита и развитие региона за счет наполнения местных бюджетов, фискальная служба Донецкой области продолжает проводить комплекс мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений.
В течении пяти месяцев 2017 года по результатам работы ведомства уже легализован труд 7,9 тыс. наемных работников, за счет чего в бюджет дополнительно поступило 6,2 млн грн налога на доходы физических лиц и 0,6 млн грн военного сбора.
Не прекращается работа фискалов и с предприятиями региона относительно повышения заработной платы. На данное время 462 предприятия уже повысили уровень заработной платы выше минимальной, за счет чего бюджет получил 1,2 млн грн налогов и сборов.