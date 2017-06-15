Инвестиции в Украину сократились

Иностранные инвестиции в экономику Украины за первые три месяца 2017 года составили $392,9 млн.
Средства в нашу экономику поступали от инвесторов из 65 стран мира. За аналогичный период 2016 года иностранцы вложили в Украину $1,362 млрд. Таким образом, объём инвестиций сократился в 2,6 раза.
Самые объёмные вложения инвестиций в январе-марте 2017 года были направлены в финансовые и страховые учреждения ($192,6 млн), в промышленность ($71,3 млн), а также в предприятия оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта ($48,7 млн).
В свою очередь, украинские предприятия в январе — марте 2017 года осуществили $0,6 млн прямых инвестиций в 6 стран мира. Больше всего средств украинские инвесторы вложили в предприятия Венгрии, Германии и Чехии.