Кураховская ТЭС завершила ремонт энергоблока для работы во время высоких летних нагрузок

Маневренные энергоблоки ДТЭК Кураховской ТЭС не востребованы на полную мощность энергосистемой

Кураховская ТЭС готовит свои энергоблоки к надежному маневрированию в энергосистеме

Мироновская ТЭС вновь производит электроэнергию для Украины после летнего ремонта

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