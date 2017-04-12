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Кураховская ТЭС завершила ремонт энергоблока для работы во время высоких летних нагрузок

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Экономика
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Кураховская ТЭС завершила ремонт энергоблока для работы во время высоких летних нагрузок

После 34-дневного планового ремонта в энергосистему Украины вновь включен энергоблок №3. Энергетики восстановили его мощность, подготовили оборудование к работе в условиях летнего максимума нагрузок. Ремонты продолжаются.

Сегодня ТЭС работает в составе 5 энергоблоков с общей нагрузкой 900 МВт. ДТЭК Кураховская ТЭС производит электроэнергию не только для жителей и промышленных предприятий Украины в Донецкой области, а также дополняет необходимый объем электроэнергии для Днепропетровской области. Поэтому ежегодные ремонтные кампании – залог надежного электроснабжения миллионов людей и сотен предприятий Украины.

«Летом мы ожидаем пика нагрузок для тепловых электростанций, работающих на газовой марке угля. Нам нужно будет заменить выходящие в ремонт атомные энергоблоки, а также остановленные из-за блокады антрацитовые ТЭС. Поэтому ремонтную кампанию мы вынуждены были перенести на весну и конец лета. За 34 дня внутренний ремонтный подрядчик совместно с персоналом ТЭС провели текущий ремонт энергоблока №3 ДТЭК Кураховской ТЭС», — комментирует главный инженер ДТЭК Кураховской ТЭС Виталий Фелиндаш.

До начала нагрузок летнего максимума ДТЭК Кураховская ТЭС успеет завершить текущий ремонт еще на двух энергоблоках. Всего в рамках ремонтной кампании 2017 года ДТЭК Кураховская ТЭС отремонтирует все семь энергоблоков, подготовив к надежной работе в следующем году.

Напомним, что в 2016 году ДТЭК Кураховская ТЭС несла максимально высокую нагрузку, выработав более 5,3 миллиардов киловатт часов. Сейчас тепловая электростанция обеспечена в полном объеме углем газовой группы. По состоянию на 12 апреля на складе ТЭС находится 360 тысяч тонн угля.


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