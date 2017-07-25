Двое мужчин в Великой Новоселке вымогали у женщины 4 тысячи долларов

Прокуратура Донецкой области утвердила и объявила о подозрении двум мужчинам 49 и 32 лет, которые подозреваются в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства и причинение тяжких телесных повреждений, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины.
В июле текущего года двое мужчин решили обогатиться за счет 29-летней жительницы села Великая Новоселка. Посетив ее дом, злоумышленники начали угрожать потерпевшей применить физическое насилие по отношению к ней и членов его семьи. Также, угрожая убийством, мужчины требовали от женщины 4000 долларов США.
Восприняв указанные угрозы, как реальные и опасаясь за свою жизнь и жизнь родных, потерпевшая согласилась на выполнение требований и сообщила, что у нее пока отсутствует указанная сумма денежных средств, однако пообещала найти деньги в кратчайшие сроки.
Уже через неделю злоумышленники вернулись и получили от потерпевшей часть денежных средств в размере 16 800 гривен, которые должны были распределить между собой, и продолжили требовать другую часть оговоренной суммы. Однако, их преступные действия пресекли сотрудники прокуратуры Донецкой области и следственного управления Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.