В Александровке во время ремонта крыши детсада погиб рабочий компании-подрядчика

64-летний житель Краматорска упал со второго этажа и от полученных травм скончался на месте. Происшествие произошло сегодня, 16 августа, около 11 утра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
- Предварительно установлено, что работники частной подрядной организации выполняли работы по перекрытию крыши помещения детского сада в с. Александровка. Во время выполнения указанных работ 64-летний житель города Краматорск упал на землю со второго этажа и от полученных телесных повреждений скончался на месте, - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). В настоящее время продолжается осмотр места происшествия и проводятся первоочередные следственные действия.
До ТеБе