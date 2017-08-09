В прифронтовой Марьинке из-за обстрела произошел пожар

В прифронтовой Марьинке в результате обстрела с неподконтрольной украинским властям территории сгорела летняя кухня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Отмечается, что 8 августа в 20:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Садовой в Марьинке.
«Спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые прибыли к месту вызова, выяснили, что в результате обстрелов с неподконтрольной Украине территории и попадания взрывоопасного предмета загорелась летняя кухня. Огнеборцы локализовали пожар в 21:45 и ликвидировали в 22:00», – сказано в сообщении.
Также отмечается, что здание летней кухни полностью уничтожено огнем.