В Авдеевке на остановке взорвался снаряд, есть раненые

Сегодня, 30 мая, в Авдеевке в результате взрыва снаряда ранены трое мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Отмечается, что двое мужчин и женщина находились на остановке общественного транспорта по улице Некрасова, когда рядом взорвался снаряд. Люди получили осколочные ранения и были госпитализированы в больницу.
«Все трое пострадавших являются местными жителями, супруги оба 1974 года рождения, данные о другом пострадавшем устанавливаются. Кроме того, один из снарядов "прилетел" на огород частного домовладения, расположенного по ул. Лермонтова. К счастью, никто из людей не пострадал», – уточнили в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.