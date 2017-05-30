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Стрельба на параде в США: ранены 19 человек

В Авдеевке обстрелы. Есть погибшие

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В центре Донецка взорвался автомобиль - есть жертвы

В Авдеевке на остановке взорвался снаряд, есть раненые

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