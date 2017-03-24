В Мариуполе будут судить сотрудников металлургического предприятия

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
Так, установлено, что в январе 2015 года во время выполнения работ по отгрузке шламов из состава аглофабрики ЧАО «ММК им. Ильича »произошел разлом шламового отвала. В результате шламом засыпало экскаватор вместе с машинистом. Пострадавший погиб на месте.
Во время расследования выяснилось, что экскаватор «Hyundai», на котором работал погибший, не отвечал необходимой технической характеристике, а потому не должен был использоваться для работ с повышенной опасностью.
В совершении указанного уголовного преступления обоснованно подозреваются трое работников комбината: начальник цеха шихтоподготовки аглофабрики (который заказал экскаватор но не запретил выполнения на нем работ), старший мастер (который допустил экскаватор для выполнения работ без наряда-допуска и пересмотренной технологической карты) и сменный мастер (который не проконтролировал наличие указанного наряда).
Сейчас обвинительный акт прокуратурой утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.