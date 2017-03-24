В Мариуполе будут судить сотрудников металлургического предприятия

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Начато расследование по факту гибели трех горняков в неработающей шахте в Донецкой области

На предприятии «Хозхимсервис» случился взрыв, один человек погиб

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