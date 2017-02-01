Александр Хуг попал под обстрел в районе ДФС

Сегодня утром, в районе 10:30 по местному времени, Александр Хуг вместе с представителями ОБСЕ и российскими офицерами по контролю прекращения огня попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции.
Как сообщают очевидцы, один из артиллерийских снарядов приземлился всего в 50 метрах от наблюдателей ОБСЕ. Также в районе до 70 метров, были зафиксированы воронки от реактивных снарядов «Град».
Наблюдатели ОБСЕ и российские военнослужащие смогли укрыться в ближайшем здании. В результате обстрела никто не пострадал.