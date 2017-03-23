В Донецкой области перевыполняется Программа обращения с отходами

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Областную программу обращения с отходами в очередной раз отправили на доработку

В Краматорске обсудили вопросы рационального обращения с отходами и раздельного сбора отходов

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