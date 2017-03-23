В Донецкой области перевыполняется Программа обращения с отходами

По большинству показателей Донецкая область опережает выполнения Программы обращения с отходами в Донецкой области на 2016 - 2020 годы. Об этом заявил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.
За прошлый год область закупила 11 мусоровозов и более 2000 контейнеров, в городах построено более 40 контейнерных площадок. Сейчас активно ведутся работы по созданию региональных центров обращения с отходами, мусоросортировочных станций.
«Сейчас основной проблемой остается организация раздельного сбора мусора. Это связано как с отсутствием специализированных контейнеров, так и с отношением людей к проблеме переработки отходов. В ближайшее время нашим приоритетом является пропаганда экологического сознания, выработки у жителей области европейского отношения к отходам», - отметил Сергей Натрус.
В этом году планируется продолжить приобретение спецтехники и оборудования для сбора мусора, а также ускорить работы по созданию на территории области современных полигонов и центров обращения с отходами.