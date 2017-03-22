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Требования МВФ. Имеет ли задача решение?

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Главная / Экономика
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Требования МВФ. Имеет ли задача решение?

Эксперты спорят, насколько выполнимы новые требования Международного валютного фонда. А если и так, то будет ли хорошо народу Украины от их выполнения?

Итак, по требованию МВФ Нацбанк должен и дальше проводить нынешнюю монетарную политику. Это значит, что процентные ставки, которые снижались на протяжении 2016 года (до 14 % в ноябре для кредитов бизнесу в гривне) достигли своего «естественного» уровня и вряд ли будут уменьшатся дальше. Повышение минимальной заработной платы не принесёт реального улучшения благосостояния. Помимо фактической оплаты дополнительного скрытого инфляционного налога, население увеличит расходы на образование и медицинские услуги. Кроме того, уже очевидно, как это повышение повлияло на рынок труда: он возвращается в тень.

Вариант сокращения дефицита Пенсионного фонда, который МВФ требует внедрить в Украине, не самый удачный, считают эксперты.

Блок требований по борьбе с коррупцией, конечно, очень актуален. МВФ вынуждает украинские власти продолжить антикоррупционный курс. Причём на уровне конкретных и решительных действий.

В целом эксперты предрекают трудности в выполнении Украиной взятых на себя обязательств. Непопулярные реформы не найдут поддержки в обществе и будут способствовать дестабилизации ситуации. А полезные для страны меры вряд ли удастся реализовать в декларируемые сроки.

Несмотря на отсутствие «украинского вопроса» в повестке дня МВФ в ближайшие дни, правительство ожидает выделения транша в $1 млрд до конца марта.

Zavarnik



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