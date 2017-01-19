Лента новостей

01:30
В каких помещениях устанавливается пожарная сигнализация
19:42
Как Донецкая область отметит День Соборности Украины. Анонс событий
19:33
Какие сложности нужно преодолеть при легализации документов заграницу?
19:29
Множество предпринимателей Мариуполя прекращают свою деятельность
18:08
Металлочерепица - отличный материал для строительства крыши
17:50
В 2016 году в Донецкой области умерли 87 детей
16:27
С 23 января школы Донецка переходят на обычный режим обучения
16:21
НКРЭКУ изменила тарифы для уличного освещения и городского электротранспорта
16:13
Фотостудия начального уровня: какая она?
14:39
В центре Донецка прошли крещенские купания
14:06
Как в Петровском районе Донецка отмечали Крещение (фото)
13:45
На развитие медицинской сферы Донетчины выделят более 500 млн грн
13:36
Шаровые краны и их преимущества
13:16
В Украине снова подорожает коммуналка
13:04
В Краматорске установят 25 «умных» камер
12:59
Главные правила беременных женщин
12:34
Александр Хуг проведет пресс-брифинг в Мариуполе
12:23
В обстреливаемом районе Донецка проходят Крещенские гулянья
12:13
В Донецкой области экспресс-брак приняли 744 пары
12:00
В 2016 году на 42% выявлено больше нарушений на донецкой таможне
02:33
Еще не приговор: причины, профилактика и лечение женского бесплодия
23:20
В центре реабилитации детей Доброполья звучали щедровки и колядки
20:48
Идеальная кожа без бородавок
19:18
Константиновскую елку обокрали и разобрали
18:58
Теперь уже сезонные факторы. НБУ о падении гривны
18:54
Савченко исключили из Комитета нацбезопасности
14:52
Курсы визажистов дадут вам раскрыть свой творческий потенциал
14:37
Жебривский посетил строительство коллекторной системы в Мариуполе
14:13
В Верхнеторецком построили новую линию электроснабжения для 300 семей
13:56
Советы для молодых хозяек при приготовлении обеда
13:33
В Мариуполе обсудят на пресс-конференции блокаду Донбасса
13:28
Отдых на Эгейском море в Турции
13:15
В Донецкой области расследуют смерть младенца в роддоме
13:12
В Мариуполе с размахом отпразднуют Крещение
12:58
С Новым годом, с новыми законами!
12:48
111 звонков от плательщиков Донетчины поступило на сервис ГФС "Пульс" в 2016 году
12:43
Косметички без пилочки не бывает
22:34
«Селидовуголь» закупило через ProZorro 50 килограммов мяса за 200 тысяч гривен
16:31
Увеличение объема талии приводит к раку печени
15:59
Сумоисты Донетчины добыли 12 медалей на соревнованиях в Венгрии
15:11
Курс доллара может вырасти до 35 гривен
15:02
Половина бюджета ДНР уйдет на соцвыплаты
14:48
В Святогорске снова закупили продукты по "сказочными" ценам
14:26
Гройсман пообещал стабилизировать гривну
12:22
Торецк отказался праздновать День независимости
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Множество предпринимателей Мариуполя прекращают свою деятельность

0
675
Главная / Финансы
+2
Множество предпринимателей Мариуполя прекращают свою деятельность

В Мариуполе в период времени с 1 по 16 января официально прекратили свою деятельность 325 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), а в декабре прошлого года закрылось порядка 500 ФЛП. Об этом сообщили в Мариупольском отделе регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей.

Как и по всей Украине, закрытие ФЛП связано с налоговыми изменениями, вступившими в силу с 1 января. Ранее ФЛП платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы. Теперь изменения заставляют «спящих» физлиц платить ежемесячный социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Платить каждый месяц 704 грн при «пустых» отчетах многим оказалось не под силу.

«По состоянию с 1 января по 16 января нами было проведено 328 прекращений физических лиц предпринимателей, то есть тенденция, конечно, увеличилась», – говорит начальник отдела регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей в Мариуполе Наталья Буданова.

Многие бизнесмены в Мариуполе отмечают, что их деятельность выдержала удары, нанесенные войной, но оказалась бессильной перед налоговыми новшествами. К примеру, Нелля Григорьевна с началом военных действий свою торговую деятельность приостановила, но частное предприятие закрывать не стала. Однако сейчас настало время закрытия.

«Сейчас закрываю, потому что каждый месяц платить 704 считаю нецелесообразным. Если бы дали возможность подождать, то потом, когда у нас закончатся все эти события, можно было бы и дальше продолжать работать», – поясняет частный предприниматель.

После шести лет работы в сфере услуг частный предприниматель Ольга также приостанавливает свою деятельность. «Малый бизнес уйдет просто, он рухнет по-любому, и все уйдут в "черную". Это же все понимают», – делится своим мнением девушка.

Заявление на ликвидацию предприятия в Главное управление статистики Мариуполя может подать любое лицо, зарегистрированное в Донецкой области, а ФЛП из временно неподконтрольных территорий регистрационную карточку могут прислать по почте, но с нотариально заверенной подписью.

«Предприниматель либо уполномоченное лицо подает регистрационную карточку, форма №12, заявление, предъявляет паспорт и, в принципе, больше ничего. В течение суток мы проводим государственную регистрацию приостановления предпринимательской деятельности и выдаем уведомление о том, что предпринимательская деятельность полностью закрыта, и человек с этим уведомлением идет в налоговую и проверяется там», – рассказывает Наталья Буданова.

В Мариуполе ликвидировать предприятие можно по адресу проспект Мира 85-а, в здании главного управления статистики. Заявления принимаются ежедневно с 8:30 до 16:00 с перерывом на обед. Процедура закрытия предпринимательской деятельности через Интернет не предусмотрена.

Донецкие Новости


Похожие публикации

20-12-2016
ПриватБанк возобновил платежи для юридических лиц и предпринимателей
13-05-2014
В Украине упрощается процедура закрытия бизнеса
23-10-2013
Госреестр «лег» из-за бага в системе
17-07-2013
Каждый 15-й украинец является предпринимателем
25-04-2013
Минюст предложил закрывать бизнес физических лиц за один день
11-10-2012
Донецкая область лидер Украины по количеству предпринимателей

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх