Множество предпринимателей Мариуполя прекращают свою деятельность

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Минюст предложил закрывать бизнес физических лиц за один день

ПриватБанк возобновил платежи для юридических лиц и предпринимателей

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