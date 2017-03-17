В Краматорске на ремонт дорог потратят почти девять миллионов

Тендеры на определение подрядчика по семи объектам в Краматорске завершились 14 марта. Определение победителя еще двух торгов запланировано на конец месяца, сообщает До ТеБе.
Такая информация размещена на сайте публичных электронных закупок PROZORRO.
В частности, в течение трех месяцев с момента заключения договоров должны быть проведены капитальные ремонты дорожного покрытия по улицам: Парковая (899 тыс. 990 грн), Зои Космодемьянской (594 тыс. 990 грн), Народная (344 тыс. 791,20 грн) , Софьи Ковалевской (364 тыс. 900 грн), Крымская (587 тыс. грн), Большая Садовая (1 млн 179 тыс. грн).
Тендеры на определение компании-подрядчика по улицам Героев Украины и Весенней состоятся 29 марта. На капитальный ремонт дорожного покрытия по ним планируют потратить 2 млн 51 тыс. 56, 80 грн и 1 млн 907 тыс. 905, 20 грн соответственно.
Заказчиком выполнения работ выступит отдел коммунального хозяйства Краматорского городского совета.