Лента новостей

18:49
Один из самых надежных и недорогих интернет-магазинов
15:24
Земельный налог пополнил местные бюджеты Донетчины более чем на 740 млн гривен
14:27
Украина и ОАЭ договорились о безвизе
13:37
Банки вцепились в деньги украинцев: не дают спокойно снять 50-100 тыс. грн.
13:28
Как выбрать самый подходящий для сна диван?
13:05
В ДНР возмущены бесплатной медициной для приезжих
12:51
В Покровском районе задержали деверсанта, который готовил взрыв на железной дороге
12:19
Четырехколесные чемоданы - анализируем плюсы и минусы
12:15
Депутаты ВР за изменения в медицинской сфере
12:10
Переселенцев из Донбасса просят проверить в реестре свою недвижимость
12:00
320 метров за месяц: скоростная проходка от шахтоуправления Белозерское
11:55
Украина налаживает торговые соглашения с другими странами
11:50
Государственный машиностроительный завод в Бахмуте порезали на металл
11:14
Как правильно выбрать посуду для кухни
09:42
Портовый «ценопад»
09:39
Инвестирование за рубеж упростили
19:59
Геннадий Зубко и Павел Жебривский провели совместный брифинг
19:27
В Торецке провели заседание на тему проблем предоставления ЖК услуг в зоне АТО
19:19
На Славянск сокращают подачу воды из-за долгов
19:08
Как доставляется товар, купленный на Амазоне, в Украину?
18:04
Как подтянуть кожу вокруг глаз. Рассмотрим несколько вариантов
17:43
Краматорской общине вернули почти 90 га земли
17:34
Тест на беременность: можно ли доверять результату?
17:11
За 10 месяцев сводный бюджет страны получил свыше 13 млрд гривен налогов от Донецкой области
15:34
В ДНР хотят запустить литейный завод в Макеевке
15:24
Жители Новодонецкого утеплили многоквартирный дом на грант от компании ДТЭК
15:21
За взятку в 3 тысячи долларов будут судить полицейского из Донецкой области
15:00
В Славянске и Святогорске могут закрыть три школы из-за нарушений пожарной безопасности
14:48
В Марьинском районе три села вновь остались без водоснабжения
14:38
В ДНР изменили график работы КПП
13:34
В Добропольском районе удалось остановить африканскую чуму
13:26
Биоревитализация – уникальная услуга на сайте www.bellezza.ua
13:19
Пенсии в Украине будут перерасчитывать ежегодно: что меняется
11:47
Мозги на вынос
11:21
Грипп атакует. Лечение содой и водой! Советует врач
10:50
В Авдеевке при пожаре погибли двое мужчин
09:32
На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС
09:16
«Артемсоль» на WorldFood Ukraine – 2017
22:29
Задержана жительница Донецка, подозреваемая в убийстве полковника СБУ в Мариуполе
17:56
В центре Донецка BMW врезался в Ладу
17:39
Великая Новоселка получила современное диагностическое оборудование
17:34
В Раде признали: мир считает конфликт на Донбассе гражданской войной
17:15
Преимущества надувных лодок из поливинилхлорида
16:43
В Славянске зафиксировали четыре случая кори за две недели
15:31
Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР
Все новости

Архив публикаций

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

320 метров за месяц: скоростная проходка от шахтоуправления Белозерское

0
145
Экономика / Угольная промышленность
0
320 метров за месяц: скоростная проходка от шахтоуправления Белозерское

Белозерские проходчики встретили последний месяц осени настоящей трудовой победой. В октябре текущего года коллектив участка подготовительных работ №3 шахты «Новодонецкой» прошел 320 погонных метров стратегически важной горной выработки сечением 13,6 м2 с шагом крепи 0,5 м. При этом 70 метров - сверх плана. Скоростная проходка позволит возобновить добычу угля из 3-й северной лавы, которая обеспечит шахтеров стабильной работой на ближайший год. В 2017 году общая сумма инвестиций в развитие производства шахтоуправления Белозерское составит 345,6 млн грн.

Скоростная проходка на шахте «Новодонецкая» шахтоуправления Белозерское организована для скорейшего ввода в эксплуатацию низкозольной 3-й северной лавы, которая обеспечит украинские теплоэлектростанции более чем 700 тыс. тонн угля. Работы по проведению вентиляционного штрека ведет участок подготовительных работ №3 под руководством начальника Игоря Лиференко и бригадира Игоря Ясько. Лучшие показатели в бригаде у звена Виталия Дзеренюка, на счету которого в октябре 89 метров.

1 ноября с трудовым достижением коллектив участка поздравили генеральный директор объединения ДТЭК Добропольеуголь Юрий Чередниченко, директор ШУ Белозёрское Евгений Колесниченко, а также представители профсоюзных организаций шахты. Лучшие работники бригады отмечены Почетными грамотами и денежными премиями.

Юрий Чередниченко, генеральный директор ДТЭК Добропольеуголь:

«Несмотря на трудности, с которыми мы сталкивались в этом году, мы все равно стараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й стал для наших угольных предприятий годом возрождения. Уже в этом году за 9 месяцев компания ДТЭК инвестировала в шахтоуправление Белозерское 161,5 млн грн. Наш уголь востребован на тепловых электростанциях как никогда ранее, необходимо наращивать объёмы добычи. Поэтому мы настроены на стабильную работу и новые производственные победы».

До конца года сумма инвестиций в развитие производства и подготовку очистных забоев шахтоуправления Белозерское составит 345,6 млн грн. Эти средства будут направлены среди прочего: 36 млн грн - на проведение капитальных горных выработок, 200 млн грн – на приобретение и капитальный ремонт очистного оборудования, 47 млн грн - на подземную транспортную цепочку, 26 млн грн – на проходческое оборудование.

Евгений Колесниченко, директор ДТЭК шахтоуправление Белозёрское:

«Важность работы проходчиков шахты «Новодонецкая» трудно переоценить. От их труда зависит не только будущее предприятия, но и стабильный заработок сотен шахтерских семей. Поэтому мы сфокусированы на скоростном и качественном проведении вентиляционного штрека, что позволит возобновить добычу угля из 3-й северной лавы. Достигнут достойный результат. Горжусь нашим коллективом и поздравляю участок №3 с трудовым достижением!».

Игорь Лиференко, начальник участка подготовительных работ №3:

«Настрой у горняков отличный. Ведь когда у трудового коллектива все ладится, когда есть выполнение плана и достойная оплата труда, тогда и работается активнее. Что же касается звеньевых, то они мастера своего дела, знают забой, всю технику и оборудование, которые используются на проходческом участке. Принимают верные решения в любой ситуации. Сплоченность и понимание в трудовом коллективе очевидны, гордимся, что работаем на будущее шахты».


Похожие публикации

9-10-2017
67 млн грн инвестировано ДТЭК в новую лаву ШУ Добропольское
4-10-2016
Шахтеры с Алмазной Добропольеуголь выполнили план по добыче в сентябре
7-09-2016
На шахте Белозёрская заработала новая лава с мощностью пласта 1,6 м
5-12-2014
Новая лава ШУ Белозерское обеспечит добычу 1 млн тонн угля
15-10-2014
ШУ Добропольское обеспечат добычу 1,7 млн тонн угля
6-07-2011
В скоростном режиме

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх