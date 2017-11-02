320 метров за месяц: скоростная проходка от шахтоуправления Белозерское

Белозерские проходчики встретили последний месяц осени настоящей трудовой победой. В октябре текущего года коллектив участка подготовительных работ №3 шахты «Новодонецкой» прошел 320 погонных метров стратегически важной горной выработки сечением 13,6 м2 с шагом крепи 0,5 м. При этом 70 метров - сверх плана. Скоростная проходка позволит возобновить добычу угля из 3-й северной лавы, которая обеспечит шахтеров стабильной работой на ближайший год. В 2017 году общая сумма инвестиций в развитие производства шахтоуправления Белозерское составит 345,6 млн грн.
Скоростная проходка на шахте «Новодонецкая» шахтоуправления Белозерское организована для скорейшего ввода в эксплуатацию низкозольной 3-й северной лавы, которая обеспечит украинские теплоэлектростанции более чем 700 тыс. тонн угля. Работы по проведению вентиляционного штрека ведет участок подготовительных работ №3 под руководством начальника Игоря Лиференко и бригадира Игоря Ясько. Лучшие показатели в бригаде у звена Виталия Дзеренюка, на счету которого в октябре 89 метров.
1 ноября с трудовым достижением коллектив участка поздравили генеральный директор объединения ДТЭК Добропольеуголь Юрий Чередниченко, директор ШУ Белозёрское Евгений Колесниченко, а также представители профсоюзных организаций шахты. Лучшие работники бригады отмечены Почетными грамотами и денежными премиями.
Юрий Чередниченко, генеральный директор ДТЭК Добропольеуголь:
«Несмотря на трудности, с которыми мы сталкивались в этом году, мы все равно стараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й стал для наших угольных предприятий годом возрождения. Уже в этом году за 9 месяцев компания ДТЭК инвестировала в шахтоуправление Белозерское 161,5 млн грн. Наш уголь востребован на тепловых электростанциях как никогда ранее, необходимо наращивать объёмы добычи. Поэтому мы настроены на стабильную работу и новые производственные победы».
До конца года сумма инвестиций в развитие производства и подготовку очистных забоев шахтоуправления Белозерское составит 345,6 млн грн. Эти средства будут направлены среди прочего: 36 млн грн - на проведение капитальных горных выработок, 200 млн грн – на приобретение и капитальный ремонт очистного оборудования, 47 млн грн - на подземную транспортную цепочку, 26 млн грн – на проходческое оборудование.
Евгений Колесниченко, директор ДТЭК шахтоуправление Белозёрское:
«Важность работы проходчиков шахты «Новодонецкая» трудно переоценить. От их труда зависит не только будущее предприятия, но и стабильный заработок сотен шахтерских семей. Поэтому мы сфокусированы на скоростном и качественном проведении вентиляционного штрека, что позволит возобновить добычу угля из 3-й северной лавы. Достигнут достойный результат. Горжусь нашим коллективом и поздравляю участок №3 с трудовым достижением!».
Игорь Лиференко, начальник участка подготовительных работ №3:
«Настрой у горняков отличный. Ведь когда у трудового коллектива все ладится, когда есть выполнение плана и достойная оплата труда, тогда и работается активнее. Что же касается звеньевых, то они мастера своего дела, знают забой, всю технику и оборудование, которые используются на проходческом участке. Принимают верные решения в любой ситуации. Сплоченность и понимание в трудовом коллективе очевидны, гордимся, что работаем на будущее шахты».