320 метров за месяц: скоростная проходка от шахтоуправления Белозерское

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На шахте Белозёрская заработала новая лава с мощностью пласта 1,6 м

Шахтеры с Алмазной Добропольеуголь выполнили план по добыче в сентябре

Топ за неделю 9239 6288 3080 2145 2002

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