На Добропольской ЦОФ улучшили условия труда

Добропольская ЦОФ активно реализовывает программу развития, которая была презентована руководством компании ДТЭК на большой встрече с коллективом в апреле этого года.
Так, в конце июня состоялось торжественное открытие общей нарядной для работников энергомеханической службы. На предприятии появились новые кабинеты для ИТР участка контроля качества, участка погрузки, а также новаторов. Здание оборудовано санитарно-бытовыми помещениями, удобными скамьями. В сентябре планируется приобретение новой мебели.
Такой масштабный капитальный ремонт самой большой нарядной - на 120 человек - был проведен на предприятии впервые его за 65-летнее существование. Инвестиционная программа, которая реализуется на ДТЭК Добропольской ЦОФ в 2017 году, направлена не только на модернизацию производства. На данный момент выполняется целый ряд мероприятий по улучшению условий труда и быта: помимо нарядной энергомеханической службы, ведётся ремонт помещений медпункта, рабочих помещений участка контроля качества, помещения операторской, строительство санитарных помещений в здании главного корпуса. Обустраиваются кабинеты участка погрузки и технической службы. Общий бюджет составляет 5,9 млн гривен.
Надежда Судак, генеральный директор ЦОФ Добропольская:
«Социальные льготы, забота о здоровье работников, постоянные улучшения условий труда и отдыха – неотъемлемая часть программы социальной поддержки ДТЭК Энерго. Новая нарядная позволит проводить общие наряды, при которых общение друг с другом позволит понимать единые цели, повысить коммуникационную культуру на Добропольской ЦОФ».