Лента новостей

18:39
Преимущества работы моряка
17:53
Украинцы видят Донбасс в составе Украины
17:49
Мариуполь отметил годовщину освобождения от боевиков
16:39
Павел Жебривский открыл две футбольные площадки с искусственным покрытием
16:31
Этим летом 300 детей из зоны АТО отдохнут в Хорватии
16:25
В Донецке запретили купаться в двух прудах
16:17
Кому, куда и что продаёт Украина
16:13
В ДНР задержали "замминистра" за взяточничество
15:42
Конвейерные ролики: в чем их особенности и преимущества?
14:03
Как безвиз повлияет на транспортное сообщение
14:01
Чрезвычайное положение в Донецкой области могут объявить уже сегодня, - Жебривский
13:25
Ночью обстреляли Донецк, есть жертвы
12:50
Суд арестовал имущество городского головы Лимана
12:33
Турчинов предложил завершить АТО
11:55
В ГСЧС показали последствия артобстрела с. Ольгинка (Фото)
11:47
В Мариуполе установят новые автобусные и троллейбусные остановки
11:40
Фискалы Донетчины открыли уголовные производства на сумму более 94 млн гривен
23:12
В Волновахском районе преодолевают последствия обстрела
23:06
Трамп обсудит с Дудой ситуацию на Донбассе
22:05
Беларусь направила 55 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
21:59
Тонкости производства деревянных межкомнатных дверей
21:40
На Донбассе за 2 дня уничтожили более 3 тыс. взрывоопасных предметов
21:35
В Минсоцполитики уточнили число переселенцев
20:58
Мэр Бахмута опроверг слухи о своем заключении
20:53
Какой диеты следует придерживаться при заболевании сердца и сосудов
20:26
Диванный генерал или марионетка в чужих руках
13:05
В мае фискальная служба Донетчины предоставила 14 тысяч административных услуг
13:00
Донетчина: поступления экологического налога увеличились вдвое
12:19
В Дружковке задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому
12:13
Военные госпитали Донетчины получили лекарства и медицинское оборудование на 500 тыс. гривен
10:51
Введение стандарта «Евро-6» в Украине отложено
10:15
Жебривский: «Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой»
10:12
В Горняке, сын насмерть забил молотком собственную мать
08:46
В Константиновке дорога ушла под землю
00:52
США призвали прекратить столкновения на Донбассе
00:40
В Мариуполе открылся пляж для людей с инвалидностью
22:46
Чем будет питаться человечество через 50–100 лет?
22:43
Каникулы в Греции
22:33
Как правильно выбрать питание для новорожденных
22:15
Прогнозы на спорт, возможно ли заработать?
21:46
В Покровске отметили День Европы
22:50
Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на воду для Донетчины
14:19
В ЕС недовольны с предложением о старых загранпаспортах для жителей Донбасса и Крыма
13:49
Дети из прифронтовых сел Донецкой области отдохнут в Греции
13:39
Оперативная замена стекла Meizu M2 mini – рассказывает multiservice.com.ua
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Ночью обстреляли Донецк, есть жертвы

0
689
Происшествия
0
Ночью обстреляли Донецк, есть жертвы

В Петровском районе Донецка погибли двое мирных жителей. Об этом заявляет так называемое руководство администрации Петровского района.

"Сегодня ночью очень сильно стреляли, ВСУ вели огонь по Петровскому району, в результате чего по улице Луговского, 25 погибли мать и сын", - сказано в сообщении СМИ.

Информация по разрушениям на данный момент уточняется.

Также утверждается, что под обстрел попали два жилых дома в Киевском и Куйбышевском районе города.

"Поврежден дом по улице Жмуры, 18. Кроме этого, несколько попаданий было в районе завода "Точмаш", - сказал в беседе с ДАН глава райадминистрации Валентин Левченко.

По данным пресс-службы так называемой мэрии Донецка, в Куйбышевском районе также в ходе ночных обстрелов был поврежден дом по улице Минина, 40.
Ночью обстреляли Донецк, есть жертвы
Ночью обстреляли Донецк, есть жертвы
Ночью обстреляли Донецк, есть жертвы


Похожие публикации

14-03-2017
В Петровском районе Донецка перебит газопровод из-за военных действий
5-09-2016
Дом в Петровском районе Донецка обстреляли из миномета
12-08-2016
В Петровском районе Донецка из-за обстрелов поврежден газопровод
3-03-2016
В Петровском районе обесточено 50 домов из-за обстрелов
30-01-2015
В Донецке за сутки погибли семь мирных жителей
4-10-2014
В петровском районе разрушены дома, возгорания

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх