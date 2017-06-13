Ночью обстреляли Донецк, есть жертвы

В Петровском районе Донецка погибли двое мирных жителей. Об этом заявляет так называемое руководство администрации Петровского района.
"Сегодня ночью очень сильно стреляли, ВСУ вели огонь по Петровскому району, в результате чего по улице Луговского, 25 погибли мать и сын", - сказано в сообщении СМИ.
Информация по разрушениям на данный момент уточняется.
Также утверждается, что под обстрел попали два жилых дома в Киевском и Куйбышевском районе города.
"Поврежден дом по улице Жмуры, 18. Кроме этого, несколько попаданий было в районе завода "Точмаш", - сказал в беседе с ДАН глава райадминистрации Валентин Левченко.
По данным пресс-службы так называемой мэрии Донецка, в Куйбышевском районе также в ходе ночных обстрелов был поврежден дом по улице Минина, 40.