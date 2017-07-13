В Покровске горел поезд

На железнодорожной станции «Покровск» (Донецкая обл.) произошел пожар в кабинете локомотива. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
«12 июля в 17:25 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на станции "Покровск" в Донецкой области. К месту происшествия были направлены дежурные отделения 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию по указанному адресу пожарные выяснили, что пожар происходит в кабине локомотива, который следовал по маршруту "ст. Селидовка – ст. Покровск". На момент возникновения пожара пассажиров в локомотиве не было», – сказано в сообщении.
Спасатели локализовали пожар в 17:37 и окончательно ликвидировали в 17:52. Огнем повреждена кабина машиниста и электрооборудование. На тушение пожара от Главного управления привлекались 2 единицы техники и 12 человек личного состава, а также 4 человека и пожарный поезд железнодорожной станции «Покровск». Причина возгорания устанавливается специалистами.
Донецкие Новости