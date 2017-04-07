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Мэру Покровска вручили подозрение в уголовном преступлении

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Мэру Покровска вручили подозрение в уголовном преступлении

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления городскому голове Покровска.

Оперативное видео вручения подозрения:


Комментарий заместителя начальника Следственного управления прокуратуры Донецкой области Юрия Городницкого о вручении подозрения городскому голове Покровская:


Напомним, мы сегодня сообщали мэра Покровска Руслана Требушкина, подозревают в уголовном преступлении. По данным прокуратуры области он подал заведомо ложную информацию о своих доходах в декларации о доходах.


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