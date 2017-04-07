Мэру Покровска вручили подозрение в уголовном преступлении

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления городскому голове Покровска.
Оперативное видео вручения подозрения:
Комментарий заместителя начальника Следственного управления прокуратуры Донецкой области Юрия Городницкого о вручении подозрения городскому голове Покровская:
Напомним, мы сегодня сообщали мэра Покровска Руслана Требушкина, подозревают в уголовном преступлении. По данным прокуратуры области он подал заведомо ложную информацию о своих доходах в декларации о доходах.