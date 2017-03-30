Депутату и предпринимателю из Донецкой области грозит тюремный срок

Во время специального предварительного расследования, которое проводилось органами Управления СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, установлено, что двое граждан Украины - местный депутат и предприниматель, в апреле 2014 года, находясь в селе Великая Новоселка Донецкой области, будучи радикально настроенными, не воспринимая государственной власти, решили совершать действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.
Так, прибыв на площадь перед зданием Великоновоселковской районной государственной администрации, где проходил митинг, выступая перед собравшимися жителями поселка, они осуществили публичные призывы, побуждая людей к насильственному изменению и свержению конституционного строя в Украине и захвата государственной власти.
Своими действиями подозреваемые совершили уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК Украины.
Через некоторое время после совершенного преступления, оба правонарушители скрылись на временно оккупированную боевиками территорию, поэтому по ним осуществляется специальное досудебное расследование. Теперь им заочно объявлено подозрение в совершении указанного преступления.
Расследование продолжается.