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Депутату и предпринимателю из Донецкой области грозит тюремный срок

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Видео / Криминал
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Депутату и предпринимателю из Донецкой области грозит тюремный срок

Во время специального предварительного расследования, которое проводилось органами Управления СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, установлено, что двое граждан Украины - местный депутат и предприниматель, в апреле 2014 года, находясь в селе Великая Новоселка Донецкой области, будучи радикально настроенными, не воспринимая государственной власти, решили совершать действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Так, прибыв на площадь перед зданием Великоновоселковской районной государственной администрации, где проходил митинг, выступая перед собравшимися жителями поселка, они осуществили публичные призывы, побуждая людей к насильственному изменению и свержению конституционного строя в Украине и захвата государственной власти.

Своими действиями подозреваемые совершили уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК Украины.

Через некоторое время после совершенного преступления, оба правонарушители скрылись на временно оккупированную боевиками территорию, поэтому по ним осуществляется специальное досудебное расследование. Теперь им заочно объявлено подозрение в совершении указанного преступления.

Расследование продолжается.


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