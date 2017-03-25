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Украина проиграла Хорватии в отборе на ЧМ-2018

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Видео / Спорт в мире
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Украина проиграла Хорватии в отборе на ЧМ-2018

Сборная Украины проиграла сборной Хорватии со счетом 1:0 в отборочном матче к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Единственный гол забил бывший форвард Днепра Никола Калинич. Матч проходил на стадионе Максимир в Загребе.

Украинцы за всю игру создали всего несколько опасных моментов. Хорватия играла увереннее и заслужено победила.

Сборная Украины потерпела первое поражение под руководством Андрея Шевченко, и впервые проиграла в этом отборе.

После пяти игр Украина опустилась на третье место в группе I с восьмью очками, Хорватия с 13-ю пунктами удерживает лидерство в группе.

Хорватия – Украина 1:0

Гол: Калинич, 38

Хорватия: Субашич — Едвай, Митрович, Вида, Пиварич — Модрич, Бадель — Брозович (Рог, 90+1), Ракитич (Ковачич, 79), Манджукич — Н. Калинич (Крамарич, 87)

Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Кучер, Матвиенко — Степаненко, Ротань (Сидорчук, 76) — Ярмоленко, Коваленко (Беседин, 85) , Коноплянка — Кравец (Селезнев, 59)

Предупреждения: Ротань



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