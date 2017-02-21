Порошенко призвал усилить санкции против России

Запад готов к «сильной» реакции в случае нарушения минских соглашений

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Минские соглашения должны быть выполнены до конца года - Порошенко

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