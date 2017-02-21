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Порошенко призвал усилить санкции против России

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Видео / Экономика
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Порошенко призвал усилить санкции против России

Признание Россией документов ДНР и ЛНР требует усиления международных санкций. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушения режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик", – сказал глава государства.

Порошенко отметил, что "с точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от Минского процесса, поскольку эти действия являются несовместимыми с имплементацией Минских договоренностей".

"Считаем, что это очень тревожное явление, и оно требует действий вплоть до усиления санкций", – резюмировал украинский президент.

В свою очередь еврокомиссар Стилианидес заявил, что "ЕС полностью поддерживает Украину и прилагает значительных дипломатических усилий, направленных на полное выполнение Россией Минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

Корреспондент


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