Как глава полиции Донецкой области разгонял "блокадников" в Бахмуте

После конфликта на блокпосту в Бахмуте Донецкой области нардеп Семен Семенченко обвинил силовиков в применении силы и выложил видео конфликта.
"Это 3 минутное видео кратко показывает все беззаконие, цинизм и жестокость действий коррумпированной спайки бизнесменов на крови и власти предавшей свой народ. Это все, что успели сделать ребята за ночь", - пишет он в комментарии.
Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин считает, что блокада происходит с нарушениями, а участников акции назвал "регулировщиками с дрынами и в балаклавах".