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За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя

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За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя

По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, в период с января по ноябрь 2016 года, зафиксировано 83 смерти мирных граждан в зоне проведения АТО. Такие данные предоставил первый заместитель мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Также миссия ОБСЕ в течении года зафиксировала боле 300 тысяч нарушений режима прекращения огня. Также более 3 тысяч раз использовалось оружие, которое запрещено Минскими соглашениями, это касается двух сторон участвующих в конфликте на Донбассе.

"С января по ноябрь 2016 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 жертвы среди гражданского населения, а также 305 случаев травмирования мирных жителей", - подчеркнул Хуг.


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