Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В ОБСЕ рассказали как соблюдается перемирие на Донбассе

За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя

Топ за неделю 3868 3134 2573 2201 1241

Интересное