В Покровске появился скоростной интернет 3G

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В Луганске отключили мобильную связь МТС, «Киевстар» и Life

В Донецке снова "легла" мобильная связь МТС

В конце лета в ДНР запустят 4G связь

В ДНР так и не запустили 4G

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