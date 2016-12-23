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В Покровске появился скоростной интернет 3G

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Технологии / Телефония
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В Покровске появился скоростной интернет 3G

В Покровске свершилось по-настоящему радостное событие. С сегодняшнего дня, жители Покровска и его окрестностей смогут пользоваться высокоскоростным интернетом 3G, от компании «Киевстар».

Как сообщают жители города в социальных сетях, всем, кто пользуются данной мобильной связью, пришло СМС сообщение, в котором было сказано, что с сегодняшнего дня (23 декабря), начата работа скоростного интернета 3G.

По словам жителей, 3G связь действительно работает во всем городе.

Судя по карте покрытия 3G в Украине, город Покровск выделен синим цветом, который подтверждает, что в городе функционирует скоростной интернет.
В Покровске появился скоростной интернет 3G
В Покровске появился скоростной интернет 3G

Напомним, в самопровозглашенной ДНР, также хотели запустить высокоскоростной интернет и даже назывались точные сроки, а именно до конца лета. Связь, которую хотели запустить на базе мобильного оператора «республики» «Феникс», который работает на оборудовании компании «Киевстар», должна была иметь стандарт 4G. Однако, данное обещание осталось лишь на словах. Жители ДНР по-прежнему пользуются интернетом по технологии EDGE, но и воспользоваться данной услугой удается не везде из-за плохого покрытия и аварийного состояния оборудования мобильных операторов.


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