Google: неприятные вопросы

Вас никогда не удивляло, что, задав поисковику вопрос, вы получаете результаты в контексте ваших профессиональных или личных интересов? Что при поиске того или иного товара вы внезапно обнаруживаете в браузере контекстную рекламу именно того, что искали? Это свидетельствует, что за всеми вашими виртуальными движениями внимательно следят.Служба и не отказывается признавать факт «подгонки» результатов поиска под интересы пользователя. Налицо и цензура. Намерения вроде бы благие: вместе с Facebook и Twitter корпорация борется с террористами, — в частности препятствует распространению идей ИГИЛ. Запросы типа «шариат» или «моджахед» поисковик перенаправляет на сайты антирадикального толка. Но этим дело не ограничивается: например, в Китае и Турции результаты поиска корректируются в соответствии с законами страны пребывания пользователя. Крым на Google Maps в зависимости от того, откуда пришёл запрос, поисковик причисляет к России или к Украине, меняет названия населённых пунктов, подвергшиеся декоммунизации. Подобный подход критикуют правозащитники из Human Rights Watch и Amnesty International.В начале года Google объявил войну приложению AdNauseam и удалил его из своего сетевого магазина и из браузеров пользователей. Причина — приложение мешало «большому брату» собирать о пользователе конкретную информацию для рекламодателей. А ведь реклама — это не только возможность навязать покупку, — это ещё и прямое влияние на результаты выборов. Так, в 2015 году в американском издании Proceedings of the National Academy of Sciences Роберт Эпстейн выступил с исследованием о подтасовках на первой странице поисковика. Оказалось, что небольшие погрешности в выдаче способны изменить электоральные предпочтения от 20 до 80 % граждан, в зависимости от демографической группы. Причём даже образованные и критически мыслящие респонденты не замечали подмены. А ведь никаких обязательств по непредвзятости подачи информации Google перед нами не несёт, — это частная компания, борющаяся за свои интересы. Её способность прямо или косвенно влиять на исход местных выборов, так называемый Search Engine Manipulation Effect, даже вошла в культовый сериал «Карточный домик» о коррупции в американской политике.Другой прецедент: в феврале Федеральный суд Чикаго постановил, что Google нарушает конфиденциальность при использовании частных фото интернет-пользователей. Так что подумайте хорошенько, прежде чем доверить Google-диску ваши семейные фото.И это ещё не все не претензии к Google. Корпорацию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства США, России, Евросоюза и некоторых стран Азии. Так, в 2011 году Google вынужден был объясняться с антимонопольной комиссией сената США по поводу «препятствования свободной торговле». Повод тот же: поисковая система выдаёт результаты в пользу своих сервисов, ограничивает выбор и подавляет конкуренцию. Корпорация добровольно пошла на уступки, и дело замяли.Похожие претензии возникали и у Южной Кореи. Однако реальные штрафы Google присудили пока только в России: по иску Яндекса и Федеральной антимонопольной службы монополиста обязали заплатить 438 млн рублей ($6,7 млн) за «злоупотребление своим доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android».Сходное обвинение выдвинула в 2016 году Европейская комиссия, добавив принуждение пользователей устанавливать Ghrome в качестве основного браузера. А в Германии 150 немецких и международных телеканалов и радиостанций, к которым присоединились 200 интернет-изданий, подали коллективный иск. Согласно немецкому закону о смежных правах они имеют право требовать оплату за коммерческое использование их контента, в том числе поисковиками. Но Google отказывается платить под предлогом того, что Германия вовремя не оповестила о новом законе.Недавно пользователи Google Docs подверглись фишинговой атаке с массовой компрометацией аккаунтов Google и нарушением защиты личной информации. Вредоносная программа давала злоумышленникам возможность войти в личный ящик Gmail и разослать вирус всем контактам из адресной книги.Сегодня более 80 % смартфонов по всему миру работают на операционной системе Android. Их пользователям важно знать, что специалисты из израильской компании Check Point нашли «дыры» в программном обеспечении почти миллиарда смартфонов и планшетов на Android, которые открывают доступ ко всем файлам и приложениям гаджета. Известны подобные случаи с моделями BlackBerry Priv, Google Nexus 5X, 6 и 6P, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, LG G4, G5 и V10, One Plus One 2 и 3. Зачастую для заражения смартфона не нужно даже открывать сообщение, пришедшее от злоумышленника. Немецкие эксперты из маркетингового института IDC считают, что примерно миллиард из имеющихся на руках гаджетов на Android может быть без труда вскрыт хакерами.Можно мириться с «особенностями поведения» монополиста или воздействовать на него цивилизованными методами. Пока такие колоссальные возможности находятся в руках цивилизованных людей. А если нет?