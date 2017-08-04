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Как выбрать бритву для гладкого и безупречного бритья

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Технологии / Аксессуары
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Как выбрать бритву для гладкого и безупречного бритья


Удаление волос – схожая процедура как для мужчин, так и для женщин. Но есть веская причина, что бритвы обычно не унисекс.

Большинство мужчин бреют только лицо, а женщины бреют ноги, подмышки и зону бикини, что в 18 раз больше площади поверхности, по сравнению с бритьем у мужчин! Именно поэтому у женщин бритвы немного другие. Согласно исследованию, проведенному Gillette Venus, несмотря на это, 30 процентов женщин считают, что мужские бритвы лучше. Однако это может быть и не так. Технология изготовления лезвий бритв для мужчин и женщин одинакова, но часто общий дизайн женских бритв будет варьироваться. И именно этот дизайн может помочь добиться идеального бритья. Также стоит упомянуть о таких моделях бритв, как опасная бритва, естественно, данный аксессуар подойдет только для мужчин, об этом подробнее на сайте BritvaMag, здесь кстати доступен большой выбор таких бритв.

Рукоятка


Наиболее очевидная разница между мужскими и женскими бритвами - это цвет ручки. Женские бритвы часто являются полупрозрачными розовыми или синими, в то время как у мужчин более темный непрозрачный цвет. Но стоит присмотреться и можно заметить еще что-то. Форма женских ручек для бритвы помогает женщине правильно держать бритву, чтобы достичь труднодосягаемых зон. Ручки для бритв у женщин обычно имеют больше изгибов (по сравнению с мужскими), что позволяет женщинам проводить процедуру под разными углами. Ручки женских бритв сделаны так, чтобы их было удобно держать, и бритва не выскользнула из рук.

Лезвия


Чем больше лезвий, которые проходят по коже, тем легче удалить практически все волосы всего за один проход. У большинства бритв, предназначенных для женщин, есть три или пять лезвий (так же, как у мужчин), чтобы обеспечить быстрое и комфортное бритье.

Картридж


Еще одно существенное различие между бритвами для мужчин и женщин, которое имеет большое влияние на процесс бритья, связано с формой картриджа. Женские картриджи часто овальные - это помогает женщинам брить по костным или изогнутым областям тела. Овальная форма идеальна для женщин, потому что она помогает обработать кожу, таким образом, что даже такие области, как подмышки, станут гладкими. Помимо этого, картриджи часто сидят на подвижной головке, а гибкость можно контролировать индивидуально, поэтому легко брить труднодоступные участки тела, такие как лодыжки и колени.

Увлажняющие ленты


Многие женские бритвы продаются с особым типом увлажняющих полосок, что может помочь уменьшить раздражение при бритье. В таких полосках есть увлажняющая сыворотка, которая не сушит кожу и воздействует на нее мягче, чем некоторые другие полоски.


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