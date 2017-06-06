Зов космоса

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Самба и гопак в космосе

Сегодня мир отмечает День космонавтики

Международная космическая станция будет работать до 2024 года

Украинско-российская ракета "Зенит-3SL" вывела на орбиту спутник в рамках проекта "Морской старт"

NASA назвало три планеты для человечества

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