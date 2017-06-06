Зов космоса

Международный день космонавтики — особая веха в истории человечества. После полёта Юрия Гагарина в 1961-м многие всерьёз считали, что колонизация Марса и Венеры — дело ближайших лет. Со временем культ «небожителей» несколько поутих, однако освоение околоземного пространства изменило земную реальность: в неё прочно вошли космическая картография и прогнозы погоды, интернет и GPS-навигация… Что принесла нам «космическая одиссея» и какие открывает перспективы?
Взгляд из космоса
Историческому полёту Гагарина предшествовал запуск искусственных спутников. Первый вышел на орбиту в 1957 году. Тогда впервые была исследованы верхние слои атмосферы. В дальнейшем искусственные спутники активно использовались, например, для уточнения карт США, а в СССР — при прокладке Байкало-Амурской магистрали. С середины 1970-х обе страны стали использовать спутники для прогнозирования урожаев. «Взгляд» из космоса помогал оценивать границы стихийных бедствий и возможность тайфунов, запасы рыбы и капризы морских течений, разведывать полезные ископаемые, отслеживать границы нефтяных загрязнений…
По понятным причинам за океаном проще решался коммерческий вопрос с запусками. В 1962 году там состоялся первый сеанс передачи телесигнала через космический спутник Telstar 1. Две крупные американские телекорпорации потратили на эти цели $30 млн (плюс $3 млн NASA за вывод на орбиту). Первый блин вышел комом: трансляция могла длиться всего 20 минут с перерывом на 2 часа (пока спутник сделает очередной виток). Более того: Telstar 1 был рассчитан на 10–15 лет, а проработал всего 4 месяца, по иронии судьбы попав в зону испытаний американской ядерной бомбы. Но даже за это время были переданы сотни телевизионных, телеграфных и телефонных сообщений, что показало перспективность направления. Появление интернета и мобильной связи лишь ускорило этот процесс. Сегодня мы можем связаться практически с любой точкой мира, увидеть свою улицу на картах Google, работать удалённо, смотреть зарубежные новости… Но теперь проблемой стала защита информации. Ещё одна проблема — тысячи спутников уже успели перейти в разряд «космического мусора», и при развитии полётов это может угрожать безопасности людей. Рано или поздно человечеству придётся убирать за собой.
Почём билет на орбиту?
Сегодня основными космическими державами считаются США, Россия и Китай; на подходе — Индия, Бразилия, Япония и Южная Корея. Международная космическая станция (МКС) является совместным проектом 14 стран. В основном речь идёт о государственных программах, однако частные компании тоже не стоят в стороне. С 1996 по 2002 год государственные агентства произвели 167 запусков космических аппаратов, а частники — 245. SpaceX, Moon Express, Scaled Composites, Virgin Galactic, Blue Origin, Space Adventures… Эти названия многое скажут читателю. Среди основных направлений коммерческого освоения космоса — создание ракет и спутников, доставка грузов на околоземную орбиту, космический туризм. А в перспективе — добыча редкоземельных металлов на астероидах и освоение ближайших планет.
Первый космический турист — финансовый аналитик Деннис Тито пробыл 8 дней на МКС в 2001 году, заплатив за это удовольствие $20 млн. За ним последовали миллионер из ЮАР Марк Шаттлворт, американский мультимиллионер Грегори Олсен, канадец Ги Лалиберте и другие примечательные личности. Из женщин первой стала американка иранского происхождения Аноуше Ансари в 2006-м, а американский миллиардер Чарльз Симони побывал на МКС дважды — в 2007-м и 2009-м.
Помимо солидных вложений (цена билета уже достигла $35 млн) и здоровья от космического туриста требуются устойчивость психики и владение английским. Появилась ещё одна услуга — выход туриста в открытый космос за $15 млн; но пока ею никто не воспользовался. Не все экскурсии на орбиту успешно воплощаются. Так, «по семейным обстоятельствам» лететь отказалась британская певица Сара Брайтман (возможно, передумать её заставила авария космического грузовика «Прогресс», из-за которой старт был отложен на полгода). Космические полёты всё ещё остаются очень рискованным делом.
Выбраться из системы
В своё время миллиардер Ричард Брэнсон обещал всем желающим полёт на астроплане за $250 тысяч. После тестирования в 2014-м, которое закончилось гибелью пилота, магнат стал гораздо осторожнее в обещаниях. Самыми большими конкурентами-частниками в космической индустрии сегодня можно назвать Илона Маска c его SpaceX и Джеффа Безоса — владельца Blue Origin. Находятся и противники такой «вседозволенности», однако учитывая, что бюджет NASA в последние годы сокращался, частные инвестиции выглядят вполне убедительной альтернативой. Основная задача обеих компаний — создание автоматически пилотируемых ракет многоразового использования (чего NASA так и не удалось достигнуть). Это позволит экономить на каждом запуске свыше $90 млн, а значит полёты в космос станут принципиально дешевле. И Маск, и Безос анонсируют космический туризм на 2018–2019 годы. В перспективе — освоение Марса. Звучит фантастически, но как знать? Вот и аэрокосмический гигант Boeing подключился к этой гонке и даже обещает, что отправит свой корабль на Марс раньше других.
Тем временем, по словам директора Института космических исследований НАН Украины Олега Фёдорова, наше правительство практически заморозило все проекты в этой отрасли, выделив на национальную космическую программу символическую сумму — 29 млн грн. Стране явно не до космоса, нам бы с наземными проблемами разобраться… Хотя… На 30 мая запланирована встреча украинских экспертов с представителями Европейского космического агентства по вопросам совместных проектов. Может, что-то и изменится к лучшему? А то, как писал Станислав Ежи Лец: «Из одной системы нам ещё долго не выбраться — из Солнечной».
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