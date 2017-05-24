Волонтеры разработали приложение-будильник, который поможет украинской армии

Liquid7 Ukraine (AGAMA Digital Group) & Talan Communications совместно с международным благотворительным фондом «Вернись живым» создали мобильное приложение - будильник Wake App in Peace, что подразумевает помощь украинской армии.
Презентация приложения состоялась 22 мая в украинском кризисном медиа-центре, сообщает "Возвращайся живым" на своей странице в Facebook.
Его можно бесплатно загрузить в Google Play Market и App Store. За каждую «Проспанную» минуту, приложение будет перечислять деньги на помощь украинским военным.
Рингтоном утреннего будильника станет песня «Колыбельная», слова к которой написал Сергей Жадан, а исполнила группа "Линия Маннергейма" и Саша Кольцова.
До ТеБе