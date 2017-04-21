Технология плазменной резки



Среди различных способов обработки металлических поверхностей, плазменная резка применяется довольно часто. Этот метод предназначен для ручной или механической резки при помощи плазмы и воздуха любых видов металла.



Оборудование для плазменной резки всегда доступно использовать, без всякой предварительной подготовки. Ознакомиться более подробно с оборудованием и приобрести его можно на http://refit.com.ua/ru/apparaty-plazmennoj-rezki.html. Преимущества этого способа обработки металла заключаются в скорости самого процесса, резке без предварительного нагрева, высоком качестве реза и возможности деликатной резки тонких материалов. Специалист, осуществляющий плазменную резку, должен иметь доступ к выполнению таких работ и наличие соответствующей квалификации.



Технический процесс обработки металлов способом плазменной резки включает врезание, резку участков контура металлического листа и завершающий этап резки. В основу такой обработки положена прямолинейная резка заготовок с вертикальными кромками. Для увеличения скорости резки нужно увеличить температуру, что позволяет вести обработку металлов большой толщины. Но это потребует увеличения расхода электродов. Благодаря высокой теплоотдаче, плазменную резку доступно осуществлять в широком диапазоне скоростей.



Технология такой резки зависит от структуры материала, который подвергается резке. Основными составляющими плазменной резки являются: напряжение дуги, скорость обработки, расходное количество плазменного газа, структура электрода, диаметр конического сопла в милиметрах и положение горелки по отношению к обрабатываемой поверхности металла. Имея высококачественное современное оборудование, можно осуществить правильный раскрой металла.



Благодаря выделяемой энергии тепла и образующего плазму газа, который истекает через отверстие сопла в полость места разреза, металл нагревается и плавится. Проникающая дуга является источником тепловой энергии, одновременно, создавая электромагнитное поле в области реза. Эффективность процесса такой резки металла характеризуется производительностью и качеством. Здесь все зависит от мощности режущей дуги, расхода плазмообразующего воздуха, диаметра и длины канала сопла, направляющего плазменную дугу на разрезаемый металл и скорости перемещения плазматрона относительно разрезаемой поверхности. Одним словом, процесс обработки металла путем плазменной резки, обусловлен преобразованием потоков вещества и энергии.