Технология плазменной резки

Лента новостей

20:04
«Власти» ДНР в очередной раз взялись "трусить" предпринимателей
19:00
В ДНР готовы производить вино
18:16
Поездка в Кривой Рог. Чем интересен этот город
17:19
Краматорск и Славянск со вторника получат цифровой телевизионный сигнал
16:43
В Краматорске прокуроры поздравили с Пасхальными праздниками воспитанников детских домов
13:31
ЛНР с 25 апреля останется без электричества
12:54
Каковы ключевые особенности кредита под залог недвижимости?
12:42
В Бахмуте открылись соревнования Всеукраинской спартакиады среди ветеранов
12:33
Марьинскому району предоставили рекомендации по формированию общин
12:19
Ледовую арену в Краматорске обещают достроить к сентябрю
12:16
Министр пояснил, почему не все переселенцы с Донбасса получают пенсию
12:05
В школах Мариуполя сократили занятия из-за похолодания
11:49
Хрущёвки, сталинки, чешки, харьковки…
11:45
Украина ждет инвесторов
11:31
Оформление сотрудников вне штата компании. Оптимизация или пустая трата времени
10:53
Граждане Донетчины подали 6833 декларации об имущественном состоянии и доходах
23:55
В Александровском районе обсудили мероприятия ко Дню памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС
22:32
Все о зубных протезах
19:12
В Мариуполе произошло два ДТП, в которых пострадали дети
17:24
Немецкий для отдыха, общения, профессионального развития и бизнеса
17:08
«Министерство» угля ДНР "порешало" проблемы шахтеров
15:41
Военнослужащего ВСУ осудили за дезертирство
15:27
В Донецкой области из-за непогоды закрыли 154 школы
13:24
В Мариуполе создали специальный департамент для оформления субсидий
13:19
В Ясиноватой обещают построить новую котельную
13:12
В ДНР боятся наступления ВСУ
12:55
Переселенцы опасаются, что закон о 50% компенсации при покупке жилья не заработает
12:35
Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в украинские ВУЗы без ВНО
12:30
В Славянске выделили полмиллиона гривен на ямочный ремонт дорог
12:23
Реформа морской отрасли Украины - долгострой в государственном масштабе
12:14
Шпалеры в ландшафтном дизайне. Рекомендации специалистов Vip Plants
12:06
«Артемсоль» в I квартале 2017 года пополнило бюджеты всех уровней на 72,6 миллиона гривен
11:49
Донецкой таможней направленно 34 миллиона гривен на ремонт дорог области
02:14
Народный депутат Герасимов посетил Великоновоселковский район
21:44
Бизнес на демонтаже строений
17:43
Пенсионная реформа на подходе. Что ждет украинцев
17:07
Шахтерам в Донецке удалось высказаться возле здания "минугля"
14:37
В Минэнерго хотят запретить уголь из России
14:26
В 2017 году Украина будет закупать лекарства через международные организации
14:06
В Николаевской объединенной общине определили опорную школу
13:51
В Бахмуте будут судить мэра
12:56
Обмен заложниками не состоится - Геращенко
12:54
Из-за шторма в Мариуполе вышли из строя десятки подстанций
12:19
Жителя Авдеевки за изнасилование и убийство посадили на 14 лет
12:05
ДНР готовит военный парад на 9 мая
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Технология плазменной резки

0
143
Технологии
0
Технология плазменной резки


Среди различных способов обработки металлических поверхностей, плазменная резка применяется довольно часто. Этот метод предназначен для ручной или механической резки при помощи плазмы и воздуха любых видов металла.

Оборудование для плазменной резки всегда доступно использовать, без всякой предварительной подготовки. Ознакомиться более подробно с оборудованием и приобрести его можно на http://refit.com.ua/ru/apparaty-plazmennoj-rezki.html. Преимущества этого способа обработки металла заключаются в скорости самого процесса, резке без предварительного нагрева, высоком качестве реза и возможности деликатной резки тонких материалов. Специалист, осуществляющий плазменную резку, должен иметь доступ к выполнению таких работ и наличие соответствующей квалификации.

Технический процесс обработки металлов способом плазменной резки включает врезание, резку участков контура металлического листа и завершающий этап резки. В основу такой обработки положена прямолинейная резка заготовок с вертикальными кромками. Для увеличения скорости резки нужно увеличить температуру, что позволяет вести обработку металлов большой толщины. Но это потребует увеличения расхода электродов. Благодаря высокой теплоотдаче, плазменную резку доступно осуществлять в широком диапазоне скоростей.

Технология такой резки зависит от структуры материала, который подвергается резке. Основными составляющими плазменной резки являются: напряжение дуги, скорость обработки, расходное количество плазменного газа, структура электрода, диаметр конического сопла в милиметрах и положение горелки по отношению к обрабатываемой поверхности металла. Имея высококачественное современное оборудование, можно осуществить правильный раскрой металла.

Благодаря выделяемой энергии тепла и образующего плазму газа, который истекает через отверстие сопла в полость места разреза, металл нагревается и плавится. Проникающая дуга является источником тепловой энергии, одновременно, создавая электромагнитное поле в области реза. Эффективность процесса такой резки металла характеризуется производительностью и качеством. Здесь все зависит от мощности режущей дуги, расхода плазмообразующего воздуха, диаметра и длины канала сопла, направляющего плазменную дугу на разрезаемый металл и скорости перемещения плазматрона относительно разрезаемой поверхности. Одним словом, процесс обработки металла путем плазменной резки, обусловлен преобразованием потоков вещества и энергии.


Похожие публикации

24-02-2017
Плазменная сварка и ее преимущества
15-03-2016
Пиломатериалы для строительных работ
13-01-2016
Лазерная резка на заказ
29-10-2014
После обработки 99% протоколов "Народный фронт" по-прежнему опережает "Блок Порошенко" – ЦИК
20-06-2014
Аварии на шахтах Тореза и Угледара
21-06-2012
"Укрзализныця" и Skoda создадут СП по строительству электровозов

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх