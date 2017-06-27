Пять малоизвестных футбольных фактов



Футбол по праву носит пальму первенства среди всех видов спорта, как самый зрелищный и популярный. Не зря новости футбола являются одними из самых популярных на новостных ресурсах. Он открыл миру не только великих тренеров и талантливых игроков, но и подарил своим любителям тысячи интересных сюжетов, забавных историй и трагичных событий, вошедших в анналы футбольной хроники.





Пример удивительной самоотдачи футболиста



Датчанин Серен Лербю, выступавший в 1985 году за сборную своей страны по футболу, никогда не причислялся к когорте звезд мирового спорта. Однако осенью того года, он показал уникальнейший пример самоотдачи и преданности своему делу. Случилось это 13 ноября. Сборная Дании проводила матч против сборной Ирландии в отборочном раунде к чемпионату мира 1986 года. Матч состоялся в середине дня, а Серен Лербю появился на поле с первых минут. Когда стало ясно, что датчане доведут игру до победы и добьются нужного результата, он уговорил тренера заменить его и отпустить из расположения сборной. После этого, он сел на самолёт до Германии, и вечером этого же дня вышел на поле в составе своего клуба «Бавария» в противостоянии с клубом «Бохум-1848» в розыгрыше кубка Германии.





В Колумбии болельщик расстрелял футболиста за автогол



Чемпионат мира по футболу 1994 года закончился для сборной Колумбии катастрофой. Они проиграли в решающем матче группового этапа сборной США и не смогли выйти в 1/8 финала. Но мог ли тогда кто-то представить, что еще большей трагедией обернется возвращение команды на родину. Дело в том, что решающий гол в матче с американцами колумбийцы забили сами себе, а автором автогола стал защитник Андрес Эскобар. Спустя несколько дней, он был хладнокровно расстрелян в собственном автомобиле. Убийца оказался футбольным болельщиком, который решил таким образом наказать Эскобара. Каждый выстрел в жертву, он сопровождал яростным криком «гол!».





Начинающий футболист стал популярным музыкантом



Мало кто знает, что известный испанский музыкант Хулио Иглесиас, будучи совсем молодым, занимался футболом, был неплохим вратарем и играл за мадридский «Реал». Но его карьера футболиста оборвалась в возрасте двадцати лет. Тогда он попал в автокатастрофу, результатом которой стали два года на больничной койке. В больнице он впервые взял в руки гитару, там же изучил азы музыкального мастерства. А спустя несколько лет весь мир узнал талантливого музыканта, карьера которого могла пойти по совершенно иному пути.





Уникальный болельщик, не пропустивший ни одного матча своей команды



Примеров преданности болельщиков своему клубу не мало. Однако один из них требует особого внимания. Джон Смайдл, болельщик лондонского «Арсенала», на протяжении тридцати лет не пропускал ни одной игры своего любимого клуба. Причем в расчет брались матчи, проходившие не только в Англии, но и за ее пределами. В 1959 году юбилей Джона Смайдла отмечал весь Лондон. Когда торжества закончились, герой признался, что две игры он все-таки пропустил. Так, в 1933 году он не успел на стадион, так как попросту заблудился в густом тумане. А спустя шесть лет, ему пришлось пропустить первую половину матча, в котором «Арсенал» принимал «Блэкпул». Причина опоздания оказалась весьма занятной – в этот день у него была свадьба.





Великий футбольный вратарь мог стать хоккеистом



Футбольный вратарь Лев Яшин и по сей день является одним из лучших голкиперов в истории. Он внесен в список величайших футболистов современности, удостоен десятков наград и признан лучшим вратарем 20-го века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Однако всего этого могло и не быть. На заре своей карьеры, Лев Яшин футболу предпочитал хоккей. Так, в 1953 году он, вместе со своей командой, выиграл финал розыгрыша кубка СССР по хоккею, а также был удостоен бронзы чемпионата СССР. Большие чиновники уже планировали включить его в сборную страны на хоккейный чемпионат мира в 1954 году, однако что-то заставило Льва Яшина сконцентрироваться только на футболе. Сейчас можно смело сказать, что он сделал правильный выбор, хотя в то время многим его решение показалось не совсем обоснованным.