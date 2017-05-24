Спортсменки Донетчины завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по традиционному ушу

С 17 по 20 мая в Тбилиси (Грузия) прошел IV чемпионат Европы по традиционному ушу.
Донецкую область в составе сборной команды Украины успешно представили пять спортсменок, которые в разных разделах получили 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
В возрастной категории старше 18 лет Анна Терещенко стала обладательницей двух золотых наград, Елена Белая - одной «бронзы».
В категории 15-17 лет призерами стали Дарья Шульга, в активе которой две золотых и одна серебряная медали, и Вероника Морозенкова, в которой одна бронзовая медаль.
Самая молодая представительница Донецкой области Влада Нестеренко в категории 12-14 лет получила одно «серебро» и одну «бронзу».
Наставником спортсменок является заслуженный тренер Украины Виталий Болдырев.
Добавим, что всего сборная команда Украины по традиционному ушу завоевала в Тбилиси 13 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых медалей.