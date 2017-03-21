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Уругвай - Бразилия. Накануне

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Спорт / Спорт в мире
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Уругвай - Бразилия. Накануне


Очередной тур отборочного цикла мундиаля 2018 года в южноамериканской группе КОНМЕБОЛ подарит любителям футбола интереснейшее противостояние!

В Монтевидео, на стадионе "Сентенарио", сборная Уругвая померится силами с бразильцами. На данный момент пентакампеоны лидируют и опережают своего ближайшего преследователя, которым как раз является команда Оскара Табареса, на четыре очка. Последние же свои матчи квалификации на Чемпионат мира команды провели совершенно по-разному. Так, бразильцы со счетом 2:0 обыграли в гостях сборную Перу (к слову, для "зелено-желтых" эта виктория стала уже шестой кряду), а вот "чарруа" проиграли в гостях чилийцам - 1:3. Но обо всем этом обе сборные забудут, как только выйдут на футбольное поле выяснять между собой отношения. Ведь на кону - первое место в отборочной группе, занять которое - почетная миссия для любой южноамериканской команды. Смело можно ожидать ожесточенной битвы, в которой никто не захочет уступать. Кстати, уругвайцы и бразильцы уже встречались между собой на старте квалификации на ЧМ-2018. Тогда "селесао" на своем поле не сумели одолеть "небесных олимпийцев" - ничья 2:2. Конечно, тогдашняя сборная Бразилии была не чета нынешней, но что-то подсказывает, что очень нелегко пятикратным чемпионам мира будет и в этот раз, по крайней мере латиноамериканские новости футбола подсказывают болельщикам, что встречи между этим сборными всегда захватывающие.

Победа в этом матче, конечно, не сделает сборную Уругвая лидером своей отборочной группы. Но зато приблизит "небесно-голубых" к лидеру на расстояние одного очка. Ничья сохранит за подопечными Табареса второе место, да вот только в таком случае команды Эквадора и Чили получат хороший шанс вплотную подойти к "чарруа". Если же хозяева проиграют, то рискуют сравняться по набранным пунктам с "кондорами" и "Ла Рохой", а также поставят под угрозу свое нахождение в четверке лидеров, которые, как известно, поедут в Россию напрямую, минуя стыковые матчи. В общем, нежелательно Кавани, Суаресу и компании оступаться в предстоящей встрече. Что касается бразильцев, то при любом результате поединка "зелено-желтые" останутся на первом месте. Но если победа увеличит гандикап пентакампеонов от конкурентов до семи очков, то поражение сократит эту фору всего-то до одного балла. В принципе, если так разобраться, не худшим вариантом для "селесао" будет ничья, которая позволит хотя бы сохранить расстояние от уругвайцев в четыре пункта неизменным. Вот только обрывать свою феноменальную победную серию подопечным Тите никак не хочется...

Сложно определить фаворита в этом матче. На первый взгляд, таковым является Бразилия. Все-таки потенциал у "зелено-желтых" определенно более мощный, нежели у соперника, а победная серия длиной в шесть игр говорит о том, что пентакампеоны находятся в хорошей форме. Но с другой стороны, "небесно-голубые" играют дома, а значит, смело могут рассчитывать на поддержку родных трибун. А на каждого Неймара, как говорится, найдется свой Суарес. И Кавани, кстати, тоже. В общем, интрига! Чем же завершится эта захватывающая дуэль, узнаем в ночь с четверга на пятницу 24 марта. Не пропустите, в Монтевидео будет очень горячо!



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