Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Напомним, до этой стадии добрались испанские клубы "Барселона", "Реал" и "Атлетико", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Д), итальянский "Ювентус", французский "Монако" и английский "Лестер".
По итогам жеребьевки образовались следующие пары:
"Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания)
"Боруссия" Д (Германия) - "Монако" (Франция)
"Атлетико" (Испания) - "Лестер" (Англия)
"Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания)
Четвертьфинальные матчи состоятся 11-12 апреля и 18-19 апреля. Команды, указанные первыми, проведут ответный поединок в гостях.