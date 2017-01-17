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Тяжелоатлеты Донетчины до 20 лет - среди лучших в Украине

Курашисты Донетчины получили на чемпионате Украины 6 медалей, из которых 4 золотые

Сумоисты Донетчины добыли 12 медалей на соревнованиях в Венгрии

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