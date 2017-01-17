Сумоисты Донетчины добыли 12 медалей на соревнованиях в Венгрии

С 12 по 15 января в венгерском городе Ёрд прошел Европейский континентальный чемпионат по сумо 2017 среди взрослых, молодежи до 21 года, молодежи до 23 лет и юниоров до 18 лет.
По итогам соревнований на пьедестале почета оказались 7 спортсменов Донецкой области, воспитанники тренера Олега Ревы. В их активе - 12 медалей.
Три награды получила Елизавета Моренко: золотые - в абсолютной весовой категории до 18 лет, до 21 года в команде, бронзовую - в весовой категории +70 кг до 18 лет.
Дважды победы праздновала Валерия Одинцова - в категории 60 кг до 21 года и категории 65 кг до 23 лет.
Кирилл Головко завоевал «золото» в весе 85 кг до 21 года и «серебро» в весе 92 кг до 23 лет.
Также серебряными призерами Европейского континентального чемпионата в своих весовых и возрастных категориях были Николай Червоткин (100 кг, до 21 года) и Александр Козырев (70 кг, взрослые).
Бронзовые медали получили Ольга Митник (95 кг, взрослые) и Олег Давыденко (две награды в весе 70 кг - до 21 года и до 23 лет).
Добавим, что пятое место в категории 80 кг среди взрослых заняла Юлия Кадиграбова.
Всего в соревнованиях в Венгрии приняли участие около 400 спортсменов из 9 стран Европы.