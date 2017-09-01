Футбольный конкурс для детей всей Украины от ФК «Шахтер» и ДТЭК

Компания ДТЭК и футбольный клуб «Шахтер» организовали совместный конкурс «Давай, играй!» для детей со всех уголков Украины. Юные участники смогут не только побороться за главный приз – игровую приставку, но и каждую неделю выигрывать подарки от ФК «Шахтер». Все, что для этого нужно – снять на телефон видео о том, как ты жонглируешь мячом и загрузить его на сайт http://football.dtek.com/
Сотрудничество ДТЭК с ФК «Шахтер» в вопросах развития детского спорта в Украине продолжается уже не первый год в виде проекта «Давай, играй!». Это партнерство уже приносит свои первые позитивные плоды. По приглашению ДТЭК футбольные площадки «Давай, играй!» уже открыты в Курахово, Доброполье и Бурштыне. А в целом проект развивается в семи городах Украины. Дети активно занимаются и участвуют в соревнованиях по футболу, а родители довольны тем, что все тренировки проводятся совершенно бесплатно.
Дмитрий Сахарук, и.о. генерального директора ДТЭК Энерго:
«Для ДТЭК развитие городов, где работают наши предприятия – это больше, чем ответственность. Это, прежде всего, люди. В проекте «Давай, играй!» – это маленькие, но очень перспективные украинцы, в которых нужно вкладывать свое внимание, знания, заботу. Вместе с ФК «Шахтер» мы даем шанс детям реализовывать свой потенциал и направлять энергию в нужное русло. Ведь детский футбол – это больше чем про спорт и физическое развитие. Это формирование выдержки, целеустремленности, командной игры. Совместный проект с ФК «Шахтер» «Давай, играй!»– возможность развивать детский футбол в регионах Украины и привлекать детей к здоровому и спортивному образу жизни».
Одним из мотиваторов проекта станет онлайн-конкурс. Для участия в нем необходимо снять короткое (до 20 сек.) видео с футбольными финтами, крутыми ударами и т.д., и загрузить на сайт http://football.dtek.com/. Все загруженное видео будет участвовать в розыгрыше главного приза – игровой приставки. Также, каждую неделю будут разыгрываться промежуточные подарки: мячи, шарфы и кружки «Шахтера». Участником конкурса может стать каждый ребенок возрастом до 16 лет.
Поощрять детей к участию в конкурсе будут настоящие легенды украинского футбола. Видео-ролик с ними уже сейчас можно увидеть на сайте. Кроме того, они являются частыми гостями тренировок проекта «Давай, играй!».
Юрий Свиридов, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций ФК «Шахтер»:
«Мы привели игрока национальной сборной Украины Андрея Пятова, они были удивлены, тренировка остановилась, Андрей общался с детьми, отвечал на вопросы и потом каждый ребенок имел возможность пробить пенальти вратарю «Шахтера» и вратарю сборной Украины».
География проекта постепенно расширяется. Компания ДТЭК вовлекает в него новые города и новых маленьких участников. Вполне вероятно, что среди воспитанников «Давай, играй!» будет новый Андрей Пятов или Тарас Степаненко. Ведь билет в академию тут может завоевать каждый. На соревнованиях присутствуют футбольные скауты ФК Шахтер, которые отбирают юные таланты для бесплатного обучения.