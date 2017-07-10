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Донецкий спортсмен стал чемпионом Украины по велоспорту

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Спорт / Спорт в Украине
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Донецкий спортсмен стал чемпионом Украины по велоспорту

Даниил Никулин, воспитанник областной СДЮСШ олимпийского резерва по велосипедному спорту, завоевал "золото" на чемпионате Украины по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке вверх среди юниоров, который 7 июля состоялся во Львове.

Об этом сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта Донецкой ОГА.

- Эта победа стала третьей для нашего велосипедиста за последние две недели. До этого на Ивано-Франковщине он был лучшим на основном чемпионате Украины по велоспорту на шоссе по олимпийским номерам программы в двух видах: индивидуальной гонке на время и групповой гонке на 110 км среди юниоров, - говорится в сообщении.

Отметим, что всего в соревнованиях во Львове приняли участие 105 спортсменов в составе 23 команд.

До ТеБе


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