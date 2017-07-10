Донецкий спортсмен стал чемпионом Украины по велоспорту

Даниил Никулин, воспитанник областной СДЮСШ олимпийского резерва по велосипедному спорту, завоевал "золото" на чемпионате Украины по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке вверх среди юниоров, который 7 июля состоялся во Львове.
Об этом сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта Донецкой ОГА.
- Эта победа стала третьей для нашего велосипедиста за последние две недели. До этого на Ивано-Франковщине он был лучшим на основном чемпионате Украины по велоспорту на шоссе по олимпийским номерам программы в двух видах: индивидуальной гонке на время и групповой гонке на 110 км среди юниоров, - говорится в сообщении.
Отметим, что всего в соревнованиях во Львове приняли участие 105 спортсменов в составе 23 команд.
До ТеБе