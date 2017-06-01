Официально: Александр Кучер покидает «Шахтер»

Сегодня на официальном сайте футбольного клуба «Шахтер» появилось сообщение о том, что защитник команды Александр Кучер заканчивает свое выступление за донецкий клуб.
Александр Кучер присоединился к донецкому клубу летом 2006 года, а его дебют пришелся на матч чемпионата Украины против «Металлиста» (5:0). Футболист сразу выбрал 5-й номер и не расставался с ним все 11 лет.
Своей надежной и уверенной игрой в обороне Кучер помог «горнякам» завоевать 20 трофеев: Кубок УЕФА, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Не раз он забивал важные мячи: особенно памятны болельщикам победный гол в финале Кубка страны 2012 года и дубль в ворота «Динамо» на «Донбасс Арене». Всего вице-капитан провел за «оранжево-черных» 295 поединков и записал на свой счет 12 мячей.
ФК «Шахтер» благодарит Александра Кучера за годы, отданные донецкой команде, за честную и профессиональную работу, самоотверженную игру, характер, красивые победы и каждый добытый трофей. Желаем Александру новых вызовов и успехов в продолжении футбольной карьеры, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".
Где продолжит свою футбольную карьеру Александр Кучер пока неизвестно.