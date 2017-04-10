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Хоккейный клуб «Донбасс» - чемпион Украины сезона 2016/2017

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Спорт / Спорт в Украине
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Хоккейный клуб «Донбасс» - чемпион Украины сезона 2016/2017

7 апреля в Дружковке на ледовой арене «Альтаир» состоялся шестой финальный матч плей-офф Украинской хоккейной лиги сезона 2016/2017 между клубами «Донбасс» и «Кременчуг». Как оказалось, игра стала решающей: «Донбассовцы» одержали победу, ставшую четвертой в серии и, таким образом, в пятый раз в истории завоевали звание чемпионов страны.

Напомним, финальное противостояние началось в Кременчуге: 26 марта команда Донецкой области одержала победу 1:3, но 28 марта наши хоккеисты уступили хозяевам в овертайме 4:3. После этого в домашних встречах в Дружковке «Донбассовцы» оказались дважды сильнее соперников - 31 марта они выиграли со счетом 3:1, а 2 апреля - 2:1.

5 апреля финальная серия плей-офф Украинской хоккейной лиги вернулась в Кременчуг, где ХК «Донбасс» уступил соперникам - 1:4. Однако уже на домашней арене 7 апреля команда Донецкой области не впустила своего, в эмоционально изнурительном поединке достигнув решающей волевой победы - 2:1.

Таким образом, счет в серии составил 4:2 в пользу хоккеистов нашего региона - «Донбасс» празднует пятое чемпионство страны, а Сергей Ветер впервые примерил золотую медаль в качестве главного тренера команды. К нынешнему успеху «Донбассовцы» были лучшими в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13 и 2015/2016.

Добавим, что самым полезным игроком решающего этапа чемпионата Украины в сезоне 2016/17 был признан форвард ХК «Донбасс» Денис Кочетков.
Хоккейный клуб «Донбасс» - чемпион Украины сезона 2016/2017
Хоккейный клуб «Донбасс» - чемпион Украины сезона 2016/2017


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