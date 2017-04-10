Хоккейный клуб «Донбасс» - чемпион Украины сезона 2016/2017

"Донбасс" не сыграет в сезоне-2014/15 Континентальной хоккейной лиги

В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области

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