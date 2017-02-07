Лента новостей

18:11
Итальянская мебель, как современная роскошь
17:40
В Покровске мать избила ногами своего 12-летнего сына
17:32
Спортсмены Дружковки стали призерами Кубка Украины по тяжелой атлетике
17:22
В Дебальцево создадут комплекс непрерывной утилизации
17:03
Как демонтировать умывальник в ванной комнате
16:48
Энергетики запитали еще 9 сел в Ясиноватском районе
16:28
Дата центр в Европе
16:22
Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе
14:47
В Константиновке 52 многоэтажки остались без тепла
14:41
Под Торецком при обстреле погиб подросток
13:53
AliExpress отменил бесплатную доставку для Украины
12:53
Что такое социальный опрос?
12:31
Как глава полиции Донецкой области разгонял "блокадников" в Бахмуте
12:14
Весеннего призыва в армию ДНР не будет - Захарченко
12:04
Достопримечательности Самары
11:40
Выборы в ЛДНР возможны и без "тишины"
11:26
Жители Константиновки страдают от непосыпанных тротуаров
11:09
Украина ищет инвесторов
11:05
Где перехватить ресурс?
11:02
Кредитование возобновляется, перевыполнение доходов госбюджета - итоги прошлой деловой недели
10:53
Недвижимость Донетчины пополнила местные бюджеты почти на 7,7 миллионов гривен
10:49
Захарченко готовит план запуска «Стирола»
22:02
Выбираем коляску для двойни
21:41
Отдых: плати, но не переплачивай
21:04
Учебные заведения Донецка переходят на обычный режим работы
20:55
Тяжелые музыкальные стили: Funk Metal
19:05
Женщина и трехлетний мальчик погибли во время пожара в Дружковке
18:04
Павел Жебривский вручит ключи от 15 комфортных автобусов
17:31
Спортивное питание: что и для чего нужно
14:30
В Краматорске на получении взятки разоблачили полицейского
13:44
В Буденновском районе Донецка отключат горячую воду
13:32
Прихожая, основные правила меблировки
13:07
За антиукраинские высказывания в социальной сети, двум жителям Славянска дали 5 лет
13:02
В Покровске арестовали работника прокуратуры за стрельбу в кафе
12:56
С доходов жителей области уже уплачено почти 540 миллионов гривен
12:49
В Мариуполе изъято почти 2700 бутылок алкогольного фальсификата
12:27
Ульяна Супрун посетила Авдеевку
12:21
Обострение возле Авдеевки пошло на спад
12:17
Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено
11:46
Европа наступает на оффшоры
18:34
Энергетики вернули свет в Авдеевку
16:27
В Константиновке покажут уникальные архивные документы
16:01
Что нужно знать при покупке холодильника?
15:45
Если необходим ремонт мобильного телефона
15:19
Які суб'єктивні чинники і конструктивні особливості слід враховувати гірськолижникові при виборі ідеальної пари гірськолижних черевиків?
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Спортсмены Дружковки стали призерами Кубка Украины по тяжелой атлетике

0
92
Спорт / Спорт в Украине
0
Спортсмены Дружковки стали призерами Кубка Украины по тяжелой атлетике

Тяжелоатлеты Донетчины завоевали "серебро" и две "бронзы" турнира среди около 200 спортсменов. Главным призом соревнований станет путевка на Чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Как сообщает Дружковский городской совет, призерами стали Надежда Ефимчук (второе место), Елена Коханенко (третье место) и Александр Гладыш (третье место).

Четвертые места заняли еще 3 спортсмена Донецкой Анастасия Паниматченко, Арсен Погосов и Игорь Обухов.

Отметим, что в этом году соревнования в Чернигове впервые проходили по новым правилам: сравнялась количество весовых категорий у мужчин и женщин. Согласно политики гендерного равенства, вместо категории свыше 75 кг женщины соревновались в двух весовых категориях до 90 кг и свыше 90 кг. Также для всех тяжеловесов отменено правило преимущества спортсмена за собственным весом.

До ТеБе


Похожие публикации

17-01-2017
Сумоисты Донетчины добыли 12 медалей на соревнованиях в Венгрии
21-03-2016
Тяжелоатлеты Донетчины до 20 лет - среди лучших в Украине
17-02-2016
Пауэрлифтеры Донецкой области - среди лучших в Украине
5-11-2014
На чемпионате мира по тяжелой атлетике Донетчину будут представлять два спортсмена
25-10-2013
Минимальное улучшение
15-11-2011
Тут не до волшебства

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх