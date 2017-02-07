Спортсмены Дружковки стали призерами Кубка Украины по тяжелой атлетике

Тяжелоатлеты Донетчины завоевали "серебро" и две "бронзы" турнира среди около 200 спортсменов. Главным призом соревнований станет путевка на Чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
Как сообщает Дружковский городской совет, призерами стали Надежда Ефимчук (второе место), Елена Коханенко (третье место) и Александр Гладыш (третье место).
Четвертые места заняли еще 3 спортсмена Донецкой Анастасия Паниматченко, Арсен Погосов и Игорь Обухов.
Отметим, что в этом году соревнования в Чернигове впервые проходили по новым правилам: сравнялась количество весовых категорий у мужчин и женщин. Согласно политики гендерного равенства, вместо категории свыше 75 кг женщины соревновались в двух весовых категориях до 90 кг и свыше 90 кг. Также для всех тяжеловесов отменено правило преимущества спортсмена за собственным весом.
До ТеБе