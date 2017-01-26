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Коломойский отказался финансировать ФК Днепр

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Спорт / Спорт в Украине
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Коломойский отказался финансировать ФК Днепр

Как сообщает спортивный ресурс «Чемпион», украинский олигарх Игорь Коломойский прекращает финансировать один из самых известных футбольных клубов Украины «Днепр».

"Днепр" будет финансироваться только из собственных заработков, а средств от Коломойского клуб больше не получит.

Известно, что существует два варианта развития данной ситуации. Первый вариант это Коломойский сможет отдать футбольный клуб другому заинтересованному лицу. Однако шансов на этот вариант достаточно мало, ведь перед футболистами, тренерами и работниками клуба существуют долги по зарплате, которые требует выплатить УЕФА.

Второй вариант развития – это то что «Днепр» доиграет сезон до конца, а затем его будет ждать судьба ФК «Металлист», то есть просто исчезновение.
Известно, что судьба «Днепра» может решиться уже 31 января, в этот день ФИФА может понизить команду в классе из-за долга по зарплате перед испанскими тренерами, а это 300 тысяч евро.



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