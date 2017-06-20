Лента новостей

22:20
В Приазовье требуют "хлебного" перемирия
22:11
Должностные лица УЗ нанесли государству убытков на 10 млн долл - СБУ
20:17
Опубликована зарплата на заводе "Силур" в Харцызске
17:43
Донетчина недополучила 1,5 млрд гривен компенсаций за субсидии
17:34
Подбираем правильные канатные стропы
15:50
Хуг приехал на юг ДНР
15:35
Лосины. С чем их носить?
15:19
В Бахмутском районе проходит олимпийская неделя
15:13
В Лиманском районе открыли памятник погибшим украинским военнослужащим
14:57
Кабмин инициировал конкурс стартапов
14:50
Мужчине дали 5 лет за совершенное ДТП в Краматорске
14:43
Общие правила ухода и содержания немецкой овчарки
14:03
В Краматорске хотят закрыть школу-интернат №3
13:08
Климкин выразил претензии к ЕС: мало делаете для Украины
12:30
В ДНР заявили, что в Донецкой области нет достойных мест для отдыха
12:11
Переселенцы из Донбасса живут на 2,5 долл. в день
11:56
Причины безуспешности в торговле на форекс
11:37
Что выбрать: фондовый рынок или валютный?
11:21
В Мелекино вблизи Мариуполя отравились двое детей крысиным ядом
11:12
С начала года таможенники Донетчины выявили 30 нарушений таможенного законодательства
10:56
На морской курорт ДНР не пустили ОБСЕ
10:49
В Горняке исчезла 6-летняя девочка
10:41
В Рубежном открыли песчаный пляж
10:30
Знай наших!
10:27
Google: неприятные вопросы
23:03
Мгновенная туристическая страховка в Турцию онлайн от УкрФин
18:39
Стоит ли зарабатывать на Форексе?
18:28
Украина получит 55 млн евро на реформу управления финансами
17:42
В Краматорске рассказали о начале работы Образовательных Центров
17:37
Особенности выбора недорогого дивана
17:34
Неконтролируемый Донбасс задолжал 3,9 млрд. гривен за водоснабжение
16:49
Арестован мужчина, который совершил смертельное ДТП в Авдеевке
16:47
Работник ПАО «Украинская железная дорога» задержан за получение взяток
15:43
В зоне АТО в Донецкой области разоблачили два тайника с боеприпасами
15:38
В Славянске митингуют сотни жителей города
15:13
«Фантом» продолжает проведение мероприятий, направленных на борьбу с незаконными потоками товаров
14:32
Законопроект о реинтеграции Донбасса гармонизируют с Минскими соглашениями
14:27
Замглавы ОБСЕ завтра посетит Донецк
14:07
В Одессе покажут итальянское кино
13:30
Какое питание должно быть во время спортивных тренировок
12:34
На насосной станции в Бахмуте погибла женщина
11:54
Электронный тонометр в современном мире
11:41
В Донецкой области потратят почти 13 миллионов гривен на создание молодежных центров
11:20
На Донетчине пытались взорвать электроподстанцию
11:14
Люди выдерживают финансовое давление «коммуналки» - Зубко
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В Бахмутском районе проходит олимпийская неделя

0
115
Спорт / Спорт в регионе
0
В Бахмутском районе проходит олимпийская неделя

В рамках «Всеукраинского Олимпийского дня», который приурочен к годовщине основания Международного олимпийского комитета (23 июня 1894), в Бахмутском районе с 14 по 21 июня проводятся спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия.

Дети, которые отдыхали в пришкольных лагерях, стали участниками спортивных соревнований, прошедших на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион Авангард» в городе Часов Яр и на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Соляник» в городе Соледар. Юные спортсмены приняли участие в традиционном легкоатлетическом марафоне, интересных эстафетах, веселых соревнованиях. Лучшие спортсмены получили Почетные грамоты, а все участники спортивного праздника - сладости.

«Олимпийская неделя» в Бахмутском районе продолжается. 19 июня на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Соляник» состоялись спортивные соревнования по мини-футболу среди детей. В турнире приняли участие семь детских команд. Победители и призеры награждены грамотами и медалями, все юные игроки получили сладкие подарки.
В Бахмутском районе проходит олимпийская неделя
В Бахмутском районе проходит олимпийская неделя
В Бахмутском районе проходит олимпийская неделя


Похожие публикации

1-11-2016
В Краматорске состоялся традиционный всеукраинский турнир по волейболу
5-09-2016
В Донецкой области состоялся финал Всеукраинского телефестиваля «Звезды и звездочки - 2016»
1-08-2016
В Бахмутском районе начинается спецоперация
17-06-2016
В Славянске прошел праздник Олимпийского дня
14-06-2016
Славянск примет праздник Олимпийского дня
22-09-2015
В Святогорске прошел региональный студенческий форум

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх