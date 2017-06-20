В Бахмутском районе проходит олимпийская неделя

В рамках «Всеукраинского Олимпийского дня», который приурочен к годовщине основания Международного олимпийского комитета (23 июня 1894), в Бахмутском районе с 14 по 21 июня проводятся спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия.
Дети, которые отдыхали в пришкольных лагерях, стали участниками спортивных соревнований, прошедших на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион Авангард» в городе Часов Яр и на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Соляник» в городе Соледар. Юные спортсмены приняли участие в традиционном легкоатлетическом марафоне, интересных эстафетах, веселых соревнованиях. Лучшие спортсмены получили Почетные грамоты, а все участники спортивного праздника - сладости.
«Олимпийская неделя» в Бахмутском районе продолжается. 19 июня на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Соляник» состоялись спортивные соревнования по мини-футболу среди детей. В турнире приняли участие семь детских команд. Победители и призеры награждены грамотами и медалями, все юные игроки получили сладкие подарки.