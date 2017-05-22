В Волновахе провели футбольный турнир в честь погибших военнослужащих-волынян

Организовывать спортивные турниры памяти погибших военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады Владимир-Волынского стало в Волновахе своеобразной традицией.
В субботу на стадионе СОШ №7 третий раз встретились семь футбольных команд, чтобы почтить погибших защитников Украины, которые ушли в Вечность 22 мая 2014 в пгт. Благнодатное.
Мы праздник оберегаем память о настоящих патриотов, которые жизнь не пожалели ради будущего нашей матери-Украины, - отметил, открывая турнир председатель Волновахской райгосадминистрации Александр Баранник. - Пока мы их помним, они живы в наших сердцах.
В однодневном турнире приняли участие сборная команда ветеранов Украины, команда ветеранов Луцка «Аборигены», команда ветеранов «Ильичевца» Мариуполя, команда ветеранов Волноваха, команда народных депутатов Верховной Рады Украины, команда пограничников и команда 30-й ОМБР. Победу в III ежегодном памятном турнире одержала команда ветеранов «Ильичевца» Мариуполя. На втором месте - сборная Волновахи, а почетное третье заняли футболисты Луцка «Аборигены».