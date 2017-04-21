В Бахмуте открылись соревнования Всеукраинской спартакиады среди ветеранов

В Бахмуте на базе спортивного комплекса «Металлург» открылись региональные соревнования пятой Всеукраинской спартакиады среди ветеранов и инвалидов труда «Сила духа». К участию в спартакиаде присоединились сборные из многих городов и районов Донецкой области, в частности городов Донецк, Горловка и Макеевка, которые состояли из переселенцев.
Соревнования открыл заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз. Он отметил большое значение подобных соревнований как для развития спорта в Донецкой области, так и социальной адаптации людей, которые получили травмы на предприятиях.
«Я горжусь вами, ведь ваше рвение, ваша сила духа предоставляют сил другим, мотивируют их к занятиям спортом. Очень рад видеть здесь представителей Донецка, Макеевки и Горловки. Уверяю вас, мы освободим ваши города и очень скоро увидим на спартакиаде в Донецке ваши команды значительно более многочисленными», - отметил Игорь Стокоз.
Соревнования состоят из шести дисциплин - армреслинг, дартс, шахматы, гиревой спорт, бомбаскет и настольный теннис. В каждой дисциплине будут определены победители, которые сформируют сборную Донецкой области. Сборная примет участие во Всеукраинской спартакиаде, которая в этом году состоится в Одессе.