В Краматорске впервые состоялся Кубок Донецкой области по бодибилдингу

Участие в Кубке приняли более 60 культуристов из Покровска, Мариуполя, Белицкого, Дружковки, Донецка, Горловки и даже Киева.
За 25-летнюю карьеру бодибилдинга в Донецкой области подобное мероприятие впервые проводится в Краматорске.
- Мы стараемся проводить такие мероприятия в разных городах, чтобы максимально объединить Донецкую область и культуристов всего региона. Краматорск выбран в качестве места проведения Кубка как раз для того, чтобы расширить нашу географию, - рассказал президент Донецкой областной федерации бодибилдинга и фитнеса Виталий Талавера, сообщает До ТеБе.
- Такие мероприятия проводятся дважды в год, весной и осенью. Первое - это кубок, второе - чемпионат, - добавляет Виталий Талавера. - Подготовка к участию - очень долгий и трудоемкий процесс. Чтобы привести свое тело в соответствующее состояние может понадобиться не менее полугода.
На этом соревновании культуристы области боролись в 6 номинациях из 16 существующих в Украине. Победители поедут на Кубок Украины по бодибилдингу, который пройдет в Запорожье с 22 по 24 апреля. Звание лучших в государственном соревновании для участников открывает перспективы показать себя на объединенном чемпионате Европы, который с 3 по 7 мая будет проводиться в Испании, в Санта-Сусанне.