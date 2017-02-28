Бахмут принял чемпионат Донецкой области по легкой атлетике

Жданов хочет уравнять в правах частные клубы и ДЮСШ

В Артемовске открытые областные легкоатлетические соревнования собрали более 250 участников

В Дружковке состоялся спортивный праздник, посвященный 100 дням до начала Олимпийских игр

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