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Бахмут принял чемпионат Донецкой области по легкой атлетике

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Спорт / Спорт в регионе
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Бахмут принял чемпионат Донецкой области по легкой атлетике

24-25 февраля на базе Бахмутского легкоатлетического манежа стадиона «Металлург» состоялся открытый чемпионат Донецкой области среди юниоров 1998-1999 г.р., юношей и девушек 2000-2001, 2002 годов рождения и моложе в честь Заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр 1980 Валерия Подлужного.

На торжественное открытие соревнований пришла бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне в эстафете 4х400 м Алина Логвиненко. Она пожелала юным спортсменам сил и веры в собственные силы, которые стали бы основой для побед и рекордов.

Участие в чемпионате приняли 238 атлетов из 15 команд Донецкой и Луганской областей: КДЮСШ № 1 Бахмутской городского совета, Донецкое высшее училище олимпийского резерва им. С.Бубки, ДЮСШ Константиновки, ДЮСШ Дружковского городского совета, КДЮСШ № 2 г.. Северодонецка, ДЮСШ Торецка, ДЮСШ Угледара, ДЮСШ Бахмутского района, ДЮСШ Мирнограда, областная комплексная ДЮСШ, КЗ «Лисичанская МДЮСШ», ДЮКФП-2 г. Краматорска, областной комплексная ДЮСШ «Колос» и Красноармейская районная ДЮСШ.

В программу соревнований входили: бег 60 м с барьерами, 60, 300, 600, 1000 метров, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом, толкание ядра.

На дистанции 60 м среди младших юношей со временем 7.2 с победу праздновал Александр Сосновенко, среди девушек чемпионкой стала Кристина Юрчук с результатом 7.9 с. На дистанции 1000 м с результатом 3: 16.8 победила Ольга Дыбка - бронзовый призер чемпионата Украины 2016 года в Луцке. В этой же возрастной группе Даниил Бородин установил рекорд манежа СК «Металлург» в прыжках с шестом - 3.60 м. В прыжках в длину среди младших девушек с показателем 5.53 м выиграла Арина Зинченко.
Бахмут принял чемпионат Донецкой области по легкой атлетике


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