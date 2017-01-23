В Краматорске прошел VI областной фестиваль по быстрым шахматам

В Донбасской государственной машиностроительной академии (город Краматорск) с 21 по 22 января прошел VI областной фестиваль по быстрым шахматам, посвященный памяти Олега Фавиевича Бабина. Фестиваль состоял из турнира «А», для участников со спортивным разрядом не ниже 1-го и турнира «В», детский турнир (дети 2002 года рождения и младше со спортивной квалификацией любого разряда).
Фестиваль «Мемориал Л.Ф.Бабина», проводился по швейцарской системе с компьютерной жеребьевкой в 9 туров.
Организаторами фестифаля выступили: управление по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации, областной шахматный клуб им. Мамота, ректорат и профсоюзный комитет Донбасской государственной машиностроительной академии.
Участие в фестивале приняли представители городов Краматорск, Славянск, Доброполье, Дружковка, Покровск, Бахмут, Константиновка, смт. Сергеевка, пгт. Николаевка. Победители награждены памятными и сладкими подарками, кубками и денежными премиями.
В турнире «А» чемпионом стал Андреев Эдуард, турнир «В» - Хрипушина Руслан. Среди женщин лучшей признана Козаченко София, ветеранов – Махноносов Александр, инвалидов - Филиппский Алексей.