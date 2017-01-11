В Покровске стартовали боксерские соревнования

В Покровске начались соревнования 41-й открытого первенства Донецкой областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу.
За звание лучших будут бороться 170 спортсменов, представляющих двадцать городов Донецкой и Луганской областей.
На базе спорткомплекса «Олимпийский» состоятся предварительные поединки, а 12-13 января - полуфинальные и финальные бои.
Всего за время соревнований будет разыграно 65 комплектов наград в четырех возрастных категориях. Призеры будут награждены медалями, грамотами и сладкими новогодними подарками.
До ТеБе