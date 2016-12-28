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В Донецкой области назвали лучших спортсменов и тренеров 2015

7 сентября в Славянске состоится торжественное мероприятие по случаю открытия ХV летних Паралимпийских игр

В Донецкой области определили лучших спортсменов и тренеров 2016 года

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