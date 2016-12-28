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В Донецкой области определили лучших спортсменов и тренеров 2016 года

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Спорт / Спорт в регионе
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В Донецкой области определили лучших спортсменов и тренеров 2016 года

В Бахмуте с участием председателя ДонУправлинния по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации определены лучшие в прошлом году спортсмены и тренеры региона.

Так, места в топ-десятке олимпийцев Донецкой области заняли: Игорь Радивилов (спортивная гимнастика), Алина Логвиненко (легкая атлетика), Артем Блошенко (дзюдо), Елена Гречихина (плавание синхронное), Алена Шевкопляс (тяжелая атлетика), Игорь Обухов (тяжелая атлетика), Мария Ремень (легкая атлетика), Елизавета Яхно (синхронное плавание), Руслан Дмитренко (легкая атлетика), Максим Кобец (тяжелая атлетика).

К числу лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта вошли: Алексей Бычков (пауэрлифтинг), Алексей Рокочий (пауэрлифтинг), Евгения Веремеенко (радиоспорт), Александр Рубец (пауэрлифтинг), Сергей Штанько (радиоспорт), Антонина Марченко (пауэрлифтинг), Алексей Иванько (радиоспорт ), Андрей Шевченко (пауэрлифтинг), Даниил Ковалев (пауэрлифтинг), Леон Белицкий (гиревой спорт).

Лучшими среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями были признаны: Егор Дементьев (велосипедный спорт), Александр Комаров (плавание), Дмитрий Залевский (плавание), Виктор Смирнов (плавание), Ирина Соцкая (плавание), Александр Мащенко (плавание), Дмитрий Ванзенко ( плавание), Даниил Чуфаров (плавание), Юрий Романюк (пауэрлифтинг).


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