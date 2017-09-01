В Мариуполе бесплатно стерилизуют бездомных животных

В понедельник, 4 сентября, в Мариуполь приедут волонтеры Австрийского фонда FOUR PAWS UKRAINE (Четыре лапы). В течение трех недель представители фонда будут бесплатно стерилизовать бездомных животных.
В основном, по словам представителей фонда, это будут собаки.
- Наш проект предполагает не только бесплатную стерилизацию, а также обучение местных ловцов, ветеринаров гуманным методам регулирования численности бездомных животных, - рассказал журналисту «До ТеБе» представитель Австрийского благотворительного фонда "Четыре лапы" Александра Лисчишина.
Проводить стерилизацию и вакцинацию бездомных животных представители международной организации «Четыре лапы» планируют в помещении коммунального предприятия «Счастливые животные».