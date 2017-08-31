Курить и не вредить: как правильно использовать кальян

Вечный спор, что вреднее — кальян или сигареты, похоже, не утихнет никогда. Главная опасность этого хобби в том, что кальян ассоциируется с приятными дружескими посиделками и общением. Как же уменьшить вред от этого развлечения?
При курении кальяна дым влажный и охлаждённый, поэтому попадает в лёгкие глубже. У любителей сигарет обычно повреждаются верхние лёгочные доли, а у приверженцев кальяна — средние и нижние. Наибольшее негативное действие оказывают продукты горения. В них много химических соединений, которые разрушают организм.
Врачи напоминают: полезным любое курение быть не может. Продукты сгорания разрушают бронхиолы, своеобразные перегородки в лёгких. Альвеолы, в которых и происходит газообмен, увеличиваются в размере, а лёгочная ткань гибнет. Второе важное последствие любого вдыхания дыма — развитие хронического бронхита: реснитчатый эпителий, которым выстлан дыхательный тракт, постоянно раздражён. И за удовольствие вы платите собственным здоровьем.
Но если уж вы решили побаловаться кальяном, возьмите на вооружение советы специалистов. Табак в чаше кальяна должен не гореть, а лишь тлеть по принципу «перевёрнутой сковородки». Если начинается «горение», курить такой кальян нельзя. Лучше всего делать кальян на чистой воде, молоке или соке, а не на алкоголе. Используйте для кальяна только специальный табак и курительные смеси; всегда промывайте шланг и колбу; во время курения компанией не ленитесь менять индивидуальные одноразовые мундштуки; курите «порциями» и не выкуривайте целый кальян в одиночку. Продолжительность курения кальяна в компании не должна быть больше 40–60 минут.