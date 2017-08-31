Лента новостей

21:11
Приобрести цветы онлайн, легкое решение для важного праздника
20:24
Преимущества приобретения квартиры в новом доме
20:10
В Мариуполе открыли новый корпус донецкого университета
14:33
Украина наторговала 3,2 млрд долл. в минус
13:45
Стоит ли брать кредит?
13:35
Работник ГП «Артемсоль» отмечен почетным государственным званием
12:52
Все 37 прифронтовых школ Донетчины готовы принять учеников 1 сентября
12:46
В Мариуполе сгорел парковый комплекс
12:40
Свыше 700 млн. грн направлены на защиту окружающей среды предприятиями Донетчины
11:49
Кураховская ТЭС готова экономить энергоресурсы по международному стандарту
10:31
Курить и не вредить: как правильно использовать кальян
22:46
Украшения для мужчин – выбираем правильно
21:51
Что вам нужно знать перед покупкой детской коляски
20:48
Делегация Министерства иностранных дел Республики Польша посетила Авдеевку
16:04
В Мариуполе по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения двум судмедэкспертам
15:57
5 лучших смартфонов в конце лета 2017
15:06
Прокурор Донецкой области помог задержать мужчину, который находился в международном розыске
13:50
В Славянском районе появится мусороперегрузочная станция
13:42
Авдеевку обеспечат водой из скважин
12:58
Велосипедные вилки: виды и предназначение
12:51
«В Донецкой области решается не только судьба Украины, но и всей Европы», - Бартош Цыхоцки
12:47
Более 358 миллионов гривен единого налога поступило в местные бюджеты Донетчины
12:09
Бывшего руководителя мариупольской милиции заочно осудили на 11 лет
11:13
Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину
10:52
Всем должна: хватит ли Украине денег, чтобы вернуть долги
10:44
В Донецке пройдут рейды по отключению должников от водоснабжения
10:34
Скоро в школу. Что дать с собой ребенку?
10:31
Осужденного за сепаратизм учителя из Славянска уволили с работы
22:59
Восстановление физической формы после перерыва в занятиях
22:53
Ювелирные изделия дарят радость
18:58
Новый учебный год: Что ждет школьников в Мариуполе
18:24
Мужские кроссовки их становление и развитие в нашем обществе
17:03
Донетчина может получить польские инвестиции
14:25
В Песках снова есть электричество
14:20
Россия возвращает Донбасс, Германия снимает санкции
14:09
Прифронтовому городу Донецкой области отключили воду
13:52
Бомбер – куртка американских лётчиков
13:27
Магний и его нехватка: как помочь себе
13:23
КПВВ «Майорск» вновь попал под обстрел
13:21
В Александровке полуторагодовалый ребенок отравился растворителем
12:47
С 1 сентября КПВВ переходят на осенний график работ
12:44
Внешнеторговый оборот Донецкой таможни ГФС достиг 2 млрд 554 млн долларов
21:46
В Часов Яре открыли опорную школу
20:35
Петр Порошенко открыл в Бахмуте социальное общежитие
19:32
«Главная цель - достижение мира в Донецкой области», - Петр Порошенко
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Курить и не вредить: как правильно использовать кальян

0
119
Общество / Разное
0
Курить и не вредить: как правильно использовать кальян

Вечный спор, что вреднее — кальян или сигареты, похоже, не утихнет никогда. Главная опасность этого хобби в том, что кальян ассоциируется с приятными дружескими посиделками и общением. Как же уменьшить вред от этого развлечения?

При курении кальяна дым влажный и охлаждённый, поэтому попадает в лёгкие глубже. У любителей сигарет обычно повреждаются верхние лёгочные доли, а у приверженцев кальяна — средние и нижние. Наибольшее негативное действие оказывают продукты горения. В них много химических соединений, которые разрушают организм.

Врачи напоминают: полезным любое курение быть не может. Продукты сгорания разрушают бронхиолы, своеобразные перегородки в лёгких. Альвеолы, в которых и происходит газообмен, увеличиваются в размере, а лёгочная ткань гибнет. Второе важное последствие любого вдыхания дыма — развитие хронического бронхита: реснитчатый эпителий, которым выстлан дыхательный тракт, постоянно раздражён. И за удовольствие вы платите собственным здоровьем.

Но если уж вы решили побаловаться кальяном, возьмите на вооружение советы специалистов. Табак в чаше кальяна должен не гореть, а лишь тлеть по принципу «перевёрнутой сковородки». Если начинается «горение», курить такой кальян нельзя. Лучше всего делать кальян на чистой воде, молоке или соке, а не на алкоголе. Используйте для кальяна только специальный табак и курительные смеси; всегда промывайте шланг и колбу; во время курения компанией не ленитесь менять индивидуальные одноразовые мундштуки; курите «порциями» и не выкуривайте целый кальян в одиночку. Продолжительность курения кальяна в компании не должна быть больше 40–60 минут.


Похожие публикации

18-06-2017
Какими бывают чаши для кальяна?
28-07-2016
Что привезти из Египта в подарок
18-12-2015
Приятный отдых вместе с кальяном
11-02-2013
Украинцам посоветовали отказаться от курения кальяна
4-02-2013
В Раде хотят смягчить запрет на курение
15-11-2012
Через месяц во всех украинских барах запретят курить

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх